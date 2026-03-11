È tutto pronto a Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino, per le giornate del paesaggio 2026 in programma il prossimo 13 e 14 marzo nellambito del progetto Eureca (Esplorare lUnione tra la Ricerca scientifica E la Comunicazione Ambientale innovativa) promosso dalla Direzione Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e realizzato in collaborazione con la fondazione Farbas e lassociazione ArtePollino. Attraverso il connubio tra rigore scientifico, comunicazione e laboratori di educazione alla biodiversità, il progetto punta a rendere il capitale naturale una leva di sviluppo identitario e sociale. Liniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di Ambiente Basilicata, il brand della Direzione Ambiente che mira a coordinare e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso unidentità unica di sostenibilità e innovazione, supportata da una rigorosa ricerca scientifica, nasce per tutelare e valorizzare la biodiversità, ma anche per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui benefici vitali che la natura offre alle persone. Ricco il calendario degli eventi che prevede laboratori rivolti alle alunne e agli alunni delle scuole, a cura dello scrittore Beniamino Sidoti, dellillustratrice Alessandra Di Consoli e dello studio di grafica dotfog, installazioni multimediali immersive come Risonanze vegetali, a cura di Onirica, visite guidate al Mugepa e al Partauro, alcune delle ricchezze di Rotonda e del Parco, e momenti di approfondimento tecnico e dibattito alla presenza, tra gli altri, dellassessore regionale allAmbiente, Laura Mongiello, e del tenente colonnello dei Carabinieri Forestali, Cristina Potenza . Con Eureca!, la Regione Basilicata intende proporre un modello replicabile di gestione e narrazione del paesaggio, capace di connettere ricerca, creatività e formazione, valorizzando le aree protette come spazi di innovazione culturale e ambientale. Ringrazio lassessore regionale Laura Mongiello per aver scelto Rotonda come sede dellevento  commenta il sindaco, Rocco Bruno - saranno due giornate importanti dedicate alla divulgazione scientifica, alla tutela e alla promozione del territorio, arricchite anche da uninstallazione multimediale in piazza Vittorio Emanuele. Siamo particolarmente orgogliosi che sia stata scelta Rotonda come sede di questa iniziativa, che rappresenta un momento significativo di riflessione e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale. Il programma delle due giornate  conclude Bruno - offrirà occasioni di approfondimento e confronto, ma anche momenti aperti alla cittadinanza e ai visitatori, con attività pensate per avvicinare tutti al tema della cura e della conoscenza del paesaggio.