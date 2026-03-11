|
|
|Rotonda ospita le Giornate del Paesaggio 2026: biodiversità, arte e innovazione nel Parco del Pollino
11/03/2026
|È tutto pronto a Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino, per le giornate del paesaggio 2026 in programma il prossimo 13 e 14 marzo nellambito del progetto Eureca (Esplorare lUnione tra la Ricerca scientifica E la Comunicazione Ambientale innovativa) promosso dalla Direzione Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e realizzato in collaborazione con la fondazione Farbas e lassociazione ArtePollino. Attraverso il connubio tra rigore scientifico, comunicazione e laboratori di educazione alla biodiversità, il progetto punta a rendere il capitale naturale una leva di sviluppo identitario e sociale. Liniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di Ambiente Basilicata, il brand della Direzione Ambiente che mira a coordinare e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso unidentità unica di sostenibilità e innovazione, supportata da una rigorosa ricerca scientifica, nasce per tutelare e valorizzare la biodiversità, ma anche per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui benefici vitali che la natura offre alle persone. Ricco il calendario degli eventi che prevede laboratori rivolti alle alunne e agli alunni delle scuole, a cura dello scrittore Beniamino Sidoti, dellillustratrice Alessandra Di Consoli e dello studio di grafica dotfog, installazioni multimediali immersive come Risonanze vegetali, a cura di Onirica, visite guidate al Mugepa e al Partauro, alcune delle ricchezze di Rotonda e del Parco, e momenti di approfondimento tecnico e dibattito alla presenza, tra gli altri, dellassessore regionale allAmbiente, Laura Mongiello, e del tenente colonnello dei Carabinieri Forestali, Cristina Potenza . Con Eureca!, la Regione Basilicata intende proporre un modello replicabile di gestione e narrazione del paesaggio, capace di connettere ricerca, creatività e formazione, valorizzando le aree protette come spazi di innovazione culturale e ambientale. Ringrazio lassessore regionale Laura Mongiello per aver scelto Rotonda come sede dellevento commenta il sindaco, Rocco Bruno - saranno due giornate importanti dedicate alla divulgazione scientifica, alla tutela e alla promozione del territorio, arricchite anche da uninstallazione multimediale in piazza Vittorio Emanuele. Siamo particolarmente orgogliosi che sia stata scelta Rotonda come sede di questa iniziativa, che rappresenta un momento significativo di riflessione e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale. Il programma delle due giornate conclude Bruno - offrirà occasioni di approfondimento e confronto, ma anche momenti aperti alla cittadinanza e ai visitatori, con attività pensate per avvicinare tutti al tema della cura e della conoscenza del paesaggio.
|
|
