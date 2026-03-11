MATERA  Una mattinata di musica classica dal vivo dedicata ad oltre 100 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. È quella in programma giovedì 12 marzo presso la Scuola dellInfanzia - Sede Via Lazzazzera di Matera, con due repliche del concerto-spettacolo Pulcinella a ritmo di Stravinskij, a cura di Compagnia LAlbero e Matè e Solisti Lucani. Liniziativa è promossa dallI.C. Giovanni Pascoli in collaborazione con lazienda Frascella srl.

Pulcinella a ritmo di Stravinskij, con Marianna di Ruvo, sax contralto, Chiara Lacertosa, pianoforte, e Gino Marangi, attore, mise en scène di Vania Cauzillo, è un concerto-spettacolo pensato per bambine e bambini dai 3 anni in su. In scena, la maschera di Pulcinella diventa protagonista, accompagnando la musica del celebre balletto di Igor Stravinskij con gesti, danze e momenti comici. La figura tradizionale della commedia napoletana dialoga con i musicisti dal vivo e con le atmosfere create da Stravinskij, dando vita a un racconto senza parole, che alterna leggerezza, ironia e poesia.

A Matera è pressoché impossibile assistere a concerti di musica dal vivo rivolti allinfanzia, in particolare per la fascia 0-6 anni, per lassenza di una stagione e di spazi dedicati a questo target. Iniziative come questa, che creano alleanze tra il sistema educativo, gli artisti professionisti e i privati, si propongono di ovviare alla povertà educativa, offrendo ai bambini e alle bambine loccasione di vivere esperienze immersive nella musica.

Cogliere occasioni per fare cultura a partire dai più piccoli, sin dalla scuola della infanzia, caratterizza lIstituto Comprensivo Pascoli di Matera.  dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro  Questo concerto-narrazione vedrà nascere la magia e lo stupore nello sguardo dei piccolini e delle piccoline del plesso Infanzia Lazazzera e di questo non possiamo che essere grati alla Compagnia LAlbero e a Matè e Solisti Lucani.

Liniziativa rientra nella rassegna La Classica in Aula, che è inserita nel più ampio progetto Prime volte, ideato dalla Compagnia Teatrale LAlbero di Melfi e dal collettivo artistico under 35 Matè e Solisti Lucani di Matera con lintento di avvicinare alla musica classica il pubblico della prima e seconda infanzia, portando una serie di concerti in diversi comuni della Basilicata, in contesti quali nidi, scuole e altri spazi non convenzionali, per far fronte allassenza di luoghi ufficiali e istituzionali.

Ogni concerto è progettato per una fascia detà specifica  0-3 anni, 3-6 anni, 6+ anni  per far conoscere la musica di qualità a bambine e bambini in modo coinvolgente e accessibile. Elemento chiave del format è la facilitazione allascolto, curata dai registi e attori della Compagnia Teatrale LAlbero, che integrano il linguaggio musicale con narrazione, teatro di figura, di maschera e oggetti scenici. Musica e racconto si fondono per dare vita a unesperienza emotiva e sensoriale.