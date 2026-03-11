HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Matera celebra la Giornata del Paesaggio con ''I Sassi: storia di un paesaggio in evoluzione''

11/03/2026

Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e lArchivio di Stato di Matera promuovono liniziativa I Sassi di Matera: storia di un paesaggio in continua evoluzione, dedicata alla conoscenza e allapprofondimento delle trasformazioni storiche e urbanistiche del Rione Sassi.
Presso la sede di servizio della Soprintendenza ABAP della Basilicata, situata nel complesso del convento di SantAgostino, sarà presentata una narrazione delle trasformazioni di uno spazio urbano del Sasso Barisano, attraverso proiezioni ed esposizione di fotografie storiche e aeree, a cura dellarch. Biagio Lafratta e del personale della Soprintendenza. Al termine è prevista una visita con osservazione diretta dei luoghi, con due turni programmati alle ore 10:00 e alle ore 12:00.
Presso la sede dellArchivio di Stato di Matera sarà inoltre allestita unesposizione di materiale fotografico proveniente dal fondo Genio Civile, che documenta la radicale trasformazione urbanistica della città, lo spopolamento e la successiva salvaguardia dei Sassi in rapporto alla pianificazione dei nuovi rioni.
Il percorso di visita potrà avere inizio da una delle due sedi, a scelta dei visitatori.
Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In base allaffluenza potranno essere previsti ulteriori turni di visita.



