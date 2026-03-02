HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

CRPO Basilicata, al via la Winter School Festival opportunità

2/03/2026

Prende il via domani, 3 marzo, presso il Comincenter - Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza, la Winter School Parità Generativa, promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata (CRPO) in collaborazione con il Festival delle Opportunità e ConUnibas.



Tre giornate, dal 3 al 5 marzo, - sottolinea la presidente della CRPO Basilicata, Vittoria Rotunno - dedicate a comprendere, generare e agire: un percorso formativo e laboratoriale rivolto a giovani, professioniste, amministratori e stakeholder territoriali che intendono trasformare la parità in valore economico, sociale e culturale. La Winter School nasce dallalleanza tra istituzioni regionali, università, mondo professionale e reti territoriali, con lobiettivo di superare lapproccio meramente formale alle politiche di genere e promuovere una parità generativa, capace di produrre impatto concreto su lavoro, impresa, comunità e leadership.



Ad aprire i lavori di domani il dirigente dellUfficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione, del Consiglio regionale della Basilicata, Gerardo Travaglio, la Presidente della CRPO, Vittoria Rotunno, la Prorettrice dellUniversità degli Studi della Basilicata con delega alle pari opportunità, Aurelia Sole, e Antonio Candela, Amministratore Delegato di ConUnibas e fondatore del Festival delle Opportunità.



Il programma, articolato in tre giornate tematiche, prevede laboratori di storytelling, panel con imprenditrici e professioniste, sessioni di leadership generativa, co-design di comunità inclusive, momenti di mentoring e una fase finale di co-progettazione con pitch pubblico. Il primo giorno sarà dedicato alla comprensione del valore della parità nella società e nelleconomia contemporanea, con focus su dati, stereotipi e linguaggi. Il secondo giorno affronterà il tema della leadership generativa, della cura e della co-creazione, mettendo al centro competenze relazionali e potere condiviso. Il terzo giorno sarà orientato allazione: i partecipanti elaboreranno proposte concrete da presentare alla CRPO e alla Regione Basilicata, trasformando le idee in progetti territoriali.



La presentazione pubblica dei progetti si terrà giovedì 5 marzo, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata (Potenza). Durante la sessione Pitch  Giovani che generano futuro, ogni gruppo presenterà le proposte elaborate nel corso della Winter School ai rappresentanti istituzionali, alla CRPO, a ConUnibas, ai Comuni e ai partner del Festival delle Opportunità. Seguirà la consegna degli attestati di partecipazione. Un momento aperto alla comunità, pensato per trasformare il lavoro formativo in proposta concreta e per rafforzare il dialogo tra giovani e istituzioni.



La parità - dichiarano i promotori - non è solo un principio costituzionale o una questione etica. È una leva di sviluppo. È un fattore competitivo. È una scelta strategica per territori che vogliono trattenere talenti e generare futuro. La Winter School Parità Generativa si inserisce nel percorso più ampio del Festival delle Opportunità, che negli ultimi anni ha costruito in Basilicata uno spazio stabile di confronto tra giovani, istituzioni, imprese e mondo associativo, mettendo al centro il tema dellaccesso, della partecipazione e della generazione di valore.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
2/03/2026 - CRPO Basilicata, al via la Winter School Festival opportunità

Prende il via domani, 3 marzo, presso il Comincenter - Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza, la Winter School Parità Generativa, promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata (CRPO) in collaborazione con il Festival delle Opportunità e ...-->continua
2/03/2026 - Csv Basilicata:on line il bando per 166 operatori di Servizio Civile

E ufficialmente aperta la selezione per i 166 posti da operatori volontari del Servizio Civile Universale messi a disposizione dal Centro Servizio Volontariato (Csv) della Basilicata per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura potrà ess...-->continua
2/03/2026 - Inclusione e partecipazione: il progetto Tutti i Frutti tra musica, natura e formazione terapeutica

Promuovere inclusione e autonomia attraverso relazione e partecipazione attiva delle famiglie: è questa la visione che guida le iniziative del progetto Tutti i Frutti, che mette al centro minori e ragazzi con disabilità. Lapproccio adottato considera genito...-->continua
2/03/2026 - Servizio civile universale: opportunità anche nel Lagonegrese-Pollino

È stato pubblicato il bando ordinario per il Servizio Civile Universale 2026, che mette a disposizione 65.964 posti in tutta Italia per giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all8 aprile 2026 alle ore 14:00. -->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo