Prende il via domani, 3 marzo, presso il Comincenter - Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza, la Winter School Parità Generativa, promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata (CRPO) in collaborazione con il Festival delle Opportunità e ConUnibas.







Tre giornate, dal 3 al 5 marzo, - sottolinea la presidente della CRPO Basilicata, Vittoria Rotunno - dedicate a comprendere, generare e agire: un percorso formativo e laboratoriale rivolto a giovani, professioniste, amministratori e stakeholder territoriali che intendono trasformare la parità in valore economico, sociale e culturale. La Winter School nasce dallalleanza tra istituzioni regionali, università, mondo professionale e reti territoriali, con lobiettivo di superare lapproccio meramente formale alle politiche di genere e promuovere una parità generativa, capace di produrre impatto concreto su lavoro, impresa, comunità e leadership.







Ad aprire i lavori di domani il dirigente dellUfficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione, del Consiglio regionale della Basilicata, Gerardo Travaglio, la Presidente della CRPO, Vittoria Rotunno, la Prorettrice dellUniversità degli Studi della Basilicata con delega alle pari opportunità, Aurelia Sole, e Antonio Candela, Amministratore Delegato di ConUnibas e fondatore del Festival delle Opportunità.







Il programma, articolato in tre giornate tematiche, prevede laboratori di storytelling, panel con imprenditrici e professioniste, sessioni di leadership generativa, co-design di comunità inclusive, momenti di mentoring e una fase finale di co-progettazione con pitch pubblico. Il primo giorno sarà dedicato alla comprensione del valore della parità nella società e nelleconomia contemporanea, con focus su dati, stereotipi e linguaggi. Il secondo giorno affronterà il tema della leadership generativa, della cura e della co-creazione, mettendo al centro competenze relazionali e potere condiviso. Il terzo giorno sarà orientato allazione: i partecipanti elaboreranno proposte concrete da presentare alla CRPO e alla Regione Basilicata, trasformando le idee in progetti territoriali.







La presentazione pubblica dei progetti si terrà giovedì 5 marzo, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata (Potenza). Durante la sessione Pitch  Giovani che generano futuro, ogni gruppo presenterà le proposte elaborate nel corso della Winter School ai rappresentanti istituzionali, alla CRPO, a ConUnibas, ai Comuni e ai partner del Festival delle Opportunità. Seguirà la consegna degli attestati di partecipazione. Un momento aperto alla comunità, pensato per trasformare il lavoro formativo in proposta concreta e per rafforzare il dialogo tra giovani e istituzioni.







La parità - dichiarano i promotori - non è solo un principio costituzionale o una questione etica. È una leva di sviluppo. È un fattore competitivo. È una scelta strategica per territori che vogliono trattenere talenti e generare futuro. La Winter School Parità Generativa si inserisce nel percorso più ampio del Festival delle Opportunità, che negli ultimi anni ha costruito in Basilicata uno spazio stabile di confronto tra giovani, istituzioni, imprese e mondo associativo, mettendo al centro il tema dellaccesso, della partecipazione e della generazione di valore.