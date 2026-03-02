|
|Servizio civile universale: opportunità anche nel Lagonegrese-Pollino
2/03/2026
|È stato pubblicato il bando ordinario per il Servizio Civile Universale 2026, che mette a disposizione 65.964 posti in tutta Italia per giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all8 aprile 2026 alle ore 14:00.
Liniziativa è stata diffusa dal Comune di Viggianello, ente capofila dellAmbito Socio-Territoriale n. 2 Lagonegrese Pollino, che ha pubblicato le informazioni sul bando e le modalità di candidatura online.
Il programma locale, denominato Orizzonti di Comunità, nasce dalla coprogrammazione con lUniversità degli Studi della Basilicata e propone cinque progetti complessivi che coinvolgeranno 233 volontari sul territorio.
Tra le iniziative previste figurano:
Punto Comunità settore educazione e promozione culturale
Previste 34 posizioni (di cui 12 riservate a giovani con difficoltà economiche) in sedi che includono Castelluccio Superiore, Fardella, Lauria, Maratea, San Severino Lucano, Senise e Trecchina.
Patrimonio vivo tutela e valorizzazione dei beni storici e culturali
Disponibili 39 volontari, con 17 posti riservati a giovani in condizioni economiche svantaggiate, in diverse sedi dellarea Lagonegrese-Pollino.
Insieme nella terza età settore assistenza
È il progetto con il maggior numero di opportunità, con 86 volontari e 34 posti riservati a giovani con fragilità economica.
Percorsi nel verde patrimonio ambientale
Il progetto prevede 50 volontari, con 15 posti destinati a giovani con bassa scolarizzazione, anche presso il Parco Nazionale del Pollino.
Dalla carta al digitale innovazione delle biblioteche
Sono previsti 24 volontari impegnati nella transizione digitale delle biblioteche tra le aree di Potenza e Matera, compresa la Biblioteca Nazionale di Potenza.
Possono partecipare i giovani cittadini italiani, dellUnione europea o regolarmente soggiornanti, purché non abbiano riportato condanne nei casi previsti dal bando. È consentito presentare una sola domanda per un solo progetto e per una sola sede.
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile con SPID di livello 2 o CIE di livello 2 al sito: https://domandaonline.serviziocivile.it
Per ulteriori dettagli è possibile contattare lufficio competente dellambito socio-territoriale allindirizzo email scu@ambitoviggianello.it
o telefonare al numero 0973 664012 (orario 8:0014:00 dal lunedì al venerdì).
Liniziativa rappresenta unimportante occasione di crescita formativa, sociale e professionale per i giovani del territorio, offrendo al contempo un contributo concreto allo sviluppo delle comunità locali.
