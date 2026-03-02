È stato pubblicato il bando ordinario per il Servizio Civile Universale 2026, che mette a disposizione 65.964 posti in tutta Italia per giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all8 aprile 2026 alle ore 14:00.



Liniziativa è stata diffusa dal Comune di Viggianello, ente capofila dellAmbito Socio-Territoriale n. 2 Lagonegrese Pollino, che ha pubblicato le informazioni sul bando e le modalità di candidatura online.



Il programma locale, denominato Orizzonti di Comunità, nasce dalla coprogrammazione con lUniversità degli Studi della Basilicata e propone cinque progetti complessivi che coinvolgeranno 233 volontari sul territorio.



Tra le iniziative previste figurano:



Punto Comunità  settore educazione e promozione culturale

Previste 34 posizioni (di cui 12 riservate a giovani con difficoltà economiche) in sedi che includono Castelluccio Superiore, Fardella, Lauria, Maratea, San Severino Lucano, Senise e Trecchina.



Patrimonio vivo  tutela e valorizzazione dei beni storici e culturali

Disponibili 39 volontari, con 17 posti riservati a giovani in condizioni economiche svantaggiate, in diverse sedi dellarea Lagonegrese-Pollino.



Insieme nella terza età  settore assistenza

È il progetto con il maggior numero di opportunità, con 86 volontari e 34 posti riservati a giovani con fragilità economica.



Percorsi nel verde  patrimonio ambientale

Il progetto prevede 50 volontari, con 15 posti destinati a giovani con bassa scolarizzazione, anche presso il Parco Nazionale del Pollino.



Dalla carta al digitale  innovazione delle biblioteche

Sono previsti 24 volontari impegnati nella transizione digitale delle biblioteche tra le aree di Potenza e Matera, compresa la Biblioteca Nazionale di Potenza.







Possono partecipare i giovani cittadini italiani, dellUnione europea o regolarmente soggiornanti, purché non abbiano riportato condanne nei casi previsti dal bando. È consentito presentare una sola domanda per un solo progetto e per una sola sede.



La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile con SPID di livello 2 o CIE di livello 2 al sito: https://domandaonline.serviziocivile.it





Per ulteriori dettagli è possibile contattare lufficio competente dellambito socio-territoriale allindirizzo email scu@ambitoviggianello.it

o telefonare al numero 0973 664012 (orario 8:0014:00 dal lunedì al venerdì).



Liniziativa rappresenta unimportante occasione di crescita formativa, sociale e professionale per i giovani del territorio, offrendo al contempo un contributo concreto allo sviluppo delle comunità locali.