Csv Basilicata:on line il bando per 166 operatori di Servizio Civile

2/03/2026

E ufficialmente aperta la selezione per i 166 posti da operatori volontari del Servizio Civile Universale messi a disposizione dal Centro Servizio Volontariato (Csv) della Basilicata per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura potrà essere presentata fino al prossimo 8 aprile accedendo con Spid alla piattaforma dedicata alla gestione della domanda on line presente nella pagina ufficiale del Servizio Civile. Otto i progetti che il Csv ha pensato per i giovani aspiranti operatori volontari : Doradus, Eta Carinae, Orionis, Pegasi, Sagittarii, Zeta Aurige incentrati rispettivamente sulla cultura della protezione civile, sullassistenza a diversamente abili e anziani, sullattivismo civico, sul supporto e linclusione a chi è a rischio esclusione, sulla costruzione di reti a supporto della comunità e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Basilicata. Il progetto scelto dallaspirante volontario di servizio civile potrà essere selezionato contestualmente alla compilazione della domanda on line, inserendo il codice del Csv (SU00307)" , spiegano i responsabili del Centro. I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un compenso mensile di circa 519 euro. Terminato lanno da operatore volontario è previsto un percorso di tutoraggio e di certificazione delle competenze acquisite rilasciato dallUniversità della Basilicata. Inoltre per coloro i quali hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, è contemplata la riserva del 15% nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale. Lattività del Csv Basilicata, quale ente accreditato di servizio civile- ricorda il presidente del Csv Giannino Romaniello- ha garantito e continuerà a garantire a tantissimi giovani lucani lopportunità di fare un esperienza importante presso enti e strutture di attuazione acquisendo competenze utili per futuro. Per informazioni, orientamento e supporto alla domanda- conclude il presidente- gli sportelli di Matera e Potenza saranno a completa disposizione dei giovani.




