Promuovere inclusione e autonomia attraverso relazione e partecipazione attiva delle famiglie: è questa la visione che guida le iniziative del progetto Tutti i Frutti, che mette al centro minori e ragazzi con disabilità. Lapproccio adottato considera genitori e caregiver come protagonisti dei percorsi educativi, non semplici osservatori, ma soggetti del cambiamento sociale. Le attività, promosse da Paesaggi Meridiani con il sostegno della Regione Basilicata, hanno unito musica, natura e cultura come strumenti di benessere e inclusione.



Tra le esperienze proposte, il laboratorio Risonanze  Musica e Benessere ha dedicato uno spazio di ascolto a caregiver ed educatori, senza giudizi ma con musica condivisa per favorire equilibrio emotivo e connessione relazionale. Anche larcheotrekking a Melfi e le attività a Monticchio hanno promosso incontro tra generazioni e educazione ambientale. Prossimo appuntamento il 7 marzo con la formazione gratuita in orticoltura terapeutica, per trasformare la cura della terra in opportunità di inclusione sociale e lavorativa.