Inaugurazione nuova sede del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia a Ferrandina 1/02/2026 Un nuovo punto di riferimento per la prevenzione e il supporto alle donne che affrontano il tumore al seno nasce nel cuore della provincia di Matera. Il 1° febbraio, alle ore 17.30, presso il suggestivo Complesso Monumentale San Domenico di Ferrandina (Corso Vittorio Emanuele), si è tenuto alla presenza delle autorità civili e religiose il taglio del nastro della nuova sede del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, che nasce con lobiettivo di diventare un punto di riferimento per le donne in rosa della città e per quelle dei comuni limitrofi. La sede è situata al primo piano, nel corridoio sinistro, del prestigioso immobile. Lapertura di questo presidio rappresenta un passo fondamentale per il territorio, offrendo vicinanza e servizi gratuiti non solo alla comunità di Ferrandina, ma a tutta larea della collina materana. Hanno partecipato e testimoniato la vicinanza ad una iniziativa che punta a rendere concreti i valori della solidarietà e della prevenzione, oltre al direttivo del Comitato Basilicata di Komen Italia, anche la giunta del Comune di Ferrandina e lArcivescovo della Diocesi di Matera Irsina Mons. Benoni Ambarus. La nuova sede del Comitato Basilicata di Komen Italia si presenta come un luogo accogliente di benessere e ascolto. Tra le attività più concrete e che garantiranno, con accesso gratuito, benefici sulla salute, secondo un calendario mensile, ci sono: Consulenze di estetica oncologica: per ritrovare benessere e fiducia nel proprio corpo durante e dopo le terapie. Trattamenti olistici: sessioni di riflessologia plantare e bagni sonori con campane tibetane per il supporto psicofisico.

Punto informativo e orientamento: grazie al prezioso supporto dei volontari e delle volontarie di Komen Italia, le donne e le loro famiglie potranno ricevere indicazioni sullassociazione e su tutte le attività in programma. Nel corso dellevento inaugurale hanno partecipato anche i professionisti (Max Merlino per le Campane Tibetane, Hari Simran per la Riflessologia Plantare ed Elisabetta Grassano per lEstetica Oncologica) che affiancano lassociazione per lerogazione di questi servizi e che, dal mese di febbraio, erogheranno le loro prestazioni allinterno del nuovo spazio. In tale occasione si è tenuta una sessione di Campane Tibetane con Rosanna Colucci, Volontaria del progetto Io ci sono per te, portato avanti dallassociazione nel Comune di Ferrandina. Linaugurazione della nuova sede consolida la presenza di Komen Italia in Basilicata, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. La scelta di decentrare i servizi nasce dalla volontà di abbattere le barriere geografiche e portare supporto psicofisico direttamente nei comuni della provincia. Un progetto reso possibile grazie alla sinergia creata con lAmministrazione Comunale di Ferrandina, che ha da sempre sostenuto con convinzione le iniziative del Comitato Basilicata di Komen Italia e che rafforza oggi questo impegno individuando e mettendo a disposizione dellassociazione, delle donne in rosa e dei volontari, uno spazio dedicato. Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di accogliere le esigenze delle donne che affrontano un percorso di cura, offrendo loro un luogo di prossimità dove sentirsi supportate e ascoltate. Lapertura della sede distaccata di Komen Italia a Ferrandina non è solo un traguardo amministrativo, ma un atto damore e di civiltà verso la nostra comunità. Con questo presidio, accorciamo simbolicamente le distanze tra le cittadine e la cultura della prevenzione, portando sul territorio uneccellenza riconosciuta a livello nazionale nella lotta ai tumori del seno. Ringrazio di cuore Komen Italia e tutti i volontari: oggi facciamo un passo avanti decisivo affinché nessuna donna debba più sentirsi sola nell'affrontare la sfida della malattia" dichiara il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, in occasione dellinaugurazione del nuovo spazio. Oggi aggiungiamo un altro traguardo importante nel cammino di crescita che Komen Italia ha intrapreso nel 2019 con la creazione del Comitato Basilicata. Il coinvolgimento sui temi della prevenzione e della cura dei comuni dellintera regione è un risultato che testimonia, con forza, il valore di questo impegno che, nel comune di Ferrandina, ha trovato una fortissima risposta dellintera comunità, stimolando anche altri comuni delle province di Matera e di Potenza a intraprendere un cammino accanto a noi sui temi della prevenzione.

Un cammino che non si interromperà ma che, con nuova energia, proseguirà anche nel 2026 coinvolgendo le famiglie, le scuole, le imprese, le altre associazioni, in un impegno corale a favore delle donne e della loro salute. Laura Tosto Presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia.

Un risultato importante che permetterà alle tante donne di questarea che purtroppo incontrano la malattia del tumore del seno, di avere un riferimento concreto e non sentirsi più sole.

Ed è anche la testimonianza concreta di come la sinergia tra istituzioni e associazioni, può realizzare progetti e occasioni a favore della comunità e della tutella della salute. Maria Merlino Vicepresidente del Comitato Basilicata di Komen Italia. Un ringraziamento particolare a Grazia Di Costole, referente territoriale per la città di Ferrandina e per la collina materana, per aver promosso con determinazione questo progetto e per limpegno nel coordinamento dei volontari che animeranno il nuovo spazio, oltre che per aver coinvolto numerosi comuni della collina materana in iniziative di sensibilizzazione sulla salute femminile. La comunità di Ferrandina e dei comuni limitrofi può contare da oggi su un nuovo luogo di ascolto e diffusione della cultura della prevenzione. Le informazioni sulle attività svolte saranno pubblicate sui canali social del Comitato Basilicata di Komen Italia e potranno essere direttamente raccolte contattando il numero 320-2688077.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 1/02/2026 - Inaugurazione nuova sede del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia a Ferrandina

Un nuovo punto di riferimento per la prevenzione e il supporto alle donne che affrontano il tumore al seno nasce nel cuore della provincia di Matera. Il 1° febbraio, alle ore 17.30, presso il suggestivo Complesso Monumentale San Domenico di Ferrandina (Corso Vittorio Emanuel...-->continua 1/02/2026 - A Vietri di Potenza il progetto dellaltalena più alta dEuropa

Laltalena più alta dEuropa con a valle un terminal bus e una struttura (già realizzata) che andrà a promuovere i prodotti del territorio. Partiranno a breve a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione di questo nuovo attrattore turistico fortemente vol...-->continua 1/02/2026 - Costituita a Barile la Rete delle Associazioni lucane della Via Appia Regina Viarum

A Barile domenica 1 febbraio 2026 presso la sede dellEnte Pro Loco Basilicata si sono incontrati i rappresentanti delle associazioni: Vitantonio Iacoviello per Italia Nostra, Rocco Franciosa per la Rete Ente Pro Loco Italiane, Rocco Messina per Touring Club I...-->continua 31/01/2026 - Riserva regionale ed Oasi del Lago Pantano di Pignola: il WWF chiede massima cautela sugli interventi previsti

Il WWF Italia segue con grande attenzione le recenti dichiarazioni dellAssessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in merito agli interventi programmati nellambito dei fondi nazionali per lemergenza idrica e, in particolare, quell...-->continua E NEWS