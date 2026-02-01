|
|
|Inaugurazione nuova sede del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia a Ferrandina
1/02/2026
|Un nuovo punto di riferimento per la prevenzione e il supporto alle donne che affrontano il tumore al seno nasce nel cuore della provincia di Matera. Il 1° febbraio, alle ore 17.30, presso il suggestivo Complesso Monumentale San Domenico di Ferrandina (Corso Vittorio Emanuele), si è tenuto alla presenza delle autorità civili e religiose il taglio del nastro della nuova sede del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, che nasce con lobiettivo di diventare un punto di riferimento per le donne in rosa della città e per quelle dei comuni limitrofi. La sede è situata al primo piano, nel corridoio sinistro, del prestigioso immobile. Lapertura di questo presidio rappresenta un passo fondamentale per il territorio, offrendo vicinanza e servizi gratuiti non solo alla comunità di Ferrandina, ma a tutta larea della collina materana. Hanno partecipato e testimoniato la vicinanza ad una iniziativa che punta a rendere concreti i valori della solidarietà e della prevenzione, oltre al direttivo del Comitato Basilicata di Komen Italia, anche la giunta del Comune di Ferrandina e lArcivescovo della Diocesi di Matera Irsina Mons. Benoni Ambarus. La nuova sede del Comitato Basilicata di Komen Italia si presenta come un luogo accogliente di benessere e ascolto. Tra le attività più concrete e che garantiranno, con accesso gratuito, benefici sulla salute, secondo un calendario mensile, ci sono: Consulenze di estetica oncologica: per ritrovare benessere e fiducia nel proprio corpo durante e dopo le terapie. Trattamenti olistici: sessioni di riflessologia plantare e bagni sonori con campane tibetane per il supporto psicofisico.
Punto informativo e orientamento: grazie al prezioso supporto dei volontari e delle volontarie di Komen Italia, le donne e le loro famiglie potranno ricevere indicazioni sullassociazione e su tutte le attività in programma. Nel corso dellevento inaugurale hanno partecipato anche i professionisti (Max Merlino per le Campane Tibetane, Hari Simran per la Riflessologia Plantare ed Elisabetta Grassano per lEstetica Oncologica) che affiancano lassociazione per lerogazione di questi servizi e che, dal mese di febbraio, erogheranno le loro prestazioni allinterno del nuovo spazio. In tale occasione si è tenuta una sessione di Campane Tibetane con Rosanna Colucci, Volontaria del progetto Io ci sono per te, portato avanti dallassociazione nel Comune di Ferrandina. Linaugurazione della nuova sede consolida la presenza di Komen Italia in Basilicata, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. La scelta di decentrare i servizi nasce dalla volontà di abbattere le barriere geografiche e portare supporto psicofisico direttamente nei comuni della provincia. Un progetto reso possibile grazie alla sinergia creata con lAmministrazione Comunale di Ferrandina, che ha da sempre sostenuto con convinzione le iniziative del Comitato Basilicata di Komen Italia e che rafforza oggi questo impegno individuando e mettendo a disposizione dellassociazione, delle donne in rosa e dei volontari, uno spazio dedicato. Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di accogliere le esigenze delle donne che affrontano un percorso di cura, offrendo loro un luogo di prossimità dove sentirsi supportate e ascoltate. Lapertura della sede distaccata di Komen Italia a Ferrandina non è solo un traguardo amministrativo, ma un atto damore e di civiltà verso la nostra comunità. Con questo presidio, accorciamo simbolicamente le distanze tra le cittadine e la cultura della prevenzione, portando sul territorio uneccellenza riconosciuta a livello nazionale nella lotta ai tumori del seno. Ringrazio di cuore Komen Italia e tutti i volontari: oggi facciamo un passo avanti decisivo affinché nessuna donna debba più sentirsi sola nell'affrontare la sfida della malattia" dichiara il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, in occasione dellinaugurazione del nuovo spazio. Oggi aggiungiamo un altro traguardo importante nel cammino di crescita che Komen Italia ha intrapreso nel 2019 con la creazione del Comitato Basilicata. Il coinvolgimento sui temi della prevenzione e della cura dei comuni dellintera regione è un risultato che testimonia, con forza, il valore di questo impegno che, nel comune di Ferrandina, ha trovato una fortissima risposta dellintera comunità, stimolando anche altri comuni delle province di Matera e di Potenza a intraprendere un cammino accanto a noi sui temi della prevenzione.
Un cammino che non si interromperà ma che, con nuova energia, proseguirà anche nel 2026 coinvolgendo le famiglie, le scuole, le imprese, le altre associazioni, in un impegno corale a favore delle donne e della loro salute. Laura Tosto Presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia.
Un risultato importante che permetterà alle tante donne di questarea che purtroppo incontrano la malattia del tumore del seno, di avere un riferimento concreto e non sentirsi più sole.
Ed è anche la testimonianza concreta di come la sinergia tra istituzioni e associazioni, può realizzare progetti e occasioni a favore della comunità e della tutella della salute. Maria Merlino Vicepresidente del Comitato Basilicata di Komen Italia. Un ringraziamento particolare a Grazia Di Costole, referente territoriale per la città di Ferrandina e per la collina materana, per aver promosso con determinazione questo progetto e per limpegno nel coordinamento dei volontari che animeranno il nuovo spazio, oltre che per aver coinvolto numerosi comuni della collina materana in iniziative di sensibilizzazione sulla salute femminile. La comunità di Ferrandina e dei comuni limitrofi può contare da oggi su un nuovo luogo di ascolto e diffusione della cultura della prevenzione. Le informazioni sulle attività svolte saranno pubblicate sui canali social del Comitato Basilicata di Komen Italia e potranno essere direttamente raccolte contattando il numero 320-2688077.
|
|
