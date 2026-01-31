HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Riserva regionale ed Oasi del Lago Pantano di Pignola: il WWF chiede massima cautela sugli interventi previsti

31/01/2026

Il WWF Italia segue con grande attenzione le recenti dichiarazioni dellAssessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in merito agli interventi programmati nellambito dei fondi nazionali per lemergenza idrica e, in particolare, quelli destinati al Lago Pantano di Pignola, area comè noto di elevatissimo pregio naturalistico e paesaggistico che svolge un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità e per lequilibrio ecologico del territorio. Le notizie ufficiali riportano che oltre 6 milioni di euro saranno destinati a opere di efficientamento dello sbarramento, valutazione sismica e impianti per rendere potabile lacqua del Lago Pantano, nellambito del rafforzamento complessivo del sistema idrico BasentoCamastra.



Pur riconoscendo lurgenza di affrontare gli effetti della crisi idrica e la necessità di garantire resilienza al sistema idrico regionale, il WWF Italia ritiene indispensabile che ogni intervento che possa incidere su unarea naturale di tale valore debba prendere in considerazione in maniera rigorosa gli impatti che tali opere possono avere sugli habitat e sulle specie tutelate e pertanto che i relativi progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale e Valutazione di Incidenza (VIncA), come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.



Il Lago Pantano di Pignola comè noto non solo è una Riserva Naturale Regionale, ma è riconosciuta anche area RAMSAR, zona umida di importanza internazionale, e Zona Speciale di Conservazione appartenente alla Reta Natura 2000 della Unione Europea in quanto ospita habitat e specie tutelati e costituisce un ecosistema delicato, in equilibrio tra funzioni ecologiche, fruizione naturalistica e ruolo idrico. Qualsiasi modifica strutturale ed in particolare eventuali variazioni del livello del lago, anche se motivate da esigenze di gestione della risorsa idrica, comporterebbero sicuramente effetti diretti e indiretti sugli habitat, sulla flora e sulla fauna, e devono quindi essere valutate con il massimo rigore scientifico.



Il WWF, che fin dal 1989, anno in cui larea fu inserita nel sistema delle Oasi, ha contribuito alla conservazione delle sue emergenze naturali, grazie al prezioso impegno dei volontari del territorio, oltre ad averla fatta conoscere ed apprezzare a migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia con attività di educazione ambientale, conferma la propria disponibilità a proseguire nella collaborazione con le istituzioni regionali e locali per individuare strategie che garantiscano la migliore gestione dellarea, conciliando i vari interessi in gioco.

A tal fine, ancora una volta il WWF rivolge un accorato appello a tutti i soggetti competenti ed in primis ad API-Bas ed alla Regione Basilicata ad ultimare i necessari passaggi ammnistrativi perché si possano iniziare senza più indugi i lavori di ristrutturazione del centro visita previsti dal 2020 e larea possa essere restituita alla cittadinanza.



