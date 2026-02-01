Laltalena più alta dEuropa con a valle un terminal bus e una struttura (già realizzata) che andrà a promuovere i prodotti del territorio. Partiranno a breve a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione di questo nuovo attrattore turistico fortemente voluto dallamministrazione comunale, a seguito di un progetto già approvato nel 2022, e che in questi giorni vedrà la pubblicazione della gara di appalto per procedere poi alla sua realizzazione.



A darne notizia è il sindaco, Christian Giordano. Il progetto verrà realizzato nellarea del Monte Rotonda, nei pressi dellarea di contrada San Vito, che costeggia il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nei pressi dello svincolo per Vietri di Potenza. Un paesaggio mozzafiato, con laltalena che darà la possibilità anche di vedere il mare  il Golfo di Salerno - che, oggi, è ben visibile a occhio nudo dalla stessa area.



Sarà possibile utilizzare laltalena gigante anche in compagnia di altre persone, fino a tre contemporaneamente.



Intorno allaltalena  dichiara il sindaco Giordano - saranno presenti anche percorsi trekking e altre attrazioni dedicate alla montagna, a seguito di un progetto approvato nel 2022. Contestualmente, a valle, presso luscita Autostradale di Vietri di Potenza, procederemo alla realizzazione del nuovo Terminal Bus La Porta della Lucania, che diventerà una vera a propria vetrina per tutti i comuni del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, che ringrazio, nella persona dellamministratore Antonio Alvino, che ha finanziato questo progetto.



Quello dellaltalena rientra in un progetto più ampio grazie a un finanziamento ottenuto da 800mila euro. Progetto che è pronto a vedere la luce grazie ai lavori che partiranno a breve. È solo uno dei tanti messi in campo dallamministrazione comunale. Diverse attrazioni turistiche che sono pronte a essere completate. Oltre allaltalena gigante e allarea di Porta della Lucania, a breve verrà inaugurato il Museo Virtuale nel centro abitato, il Parco delle Cascate del Vallone del Tuorno (con i lavori che procedono speditamente), e quelli già realizzati, come la piscina comunale, il Percorso dei Murales e delle Fontane. Mentre sono in fase di completamento scuole e nuove piazze.



Questo progetto  ha concluso il sindaco Giordano - rappresenta uno step importante di un vero e proprio programma di sviluppo dellintero territorio che da tempo stiamo portando avanti. Riteniamo che questarea rappresenterà il centro nevralgico per la promozione e per lo sviluppo, non solo di Vietri di Potenza, ma per tutti i comuni dellarea a partire da quelli appartenenti al Patto Territoriale.

