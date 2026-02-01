HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Costituita a Barile la Rete delle Associazioni lucane della Via Appia Regina Viarum

1/02/2026

A Barile domenica 1 febbraio 2026 presso la sede dellEnte Pro Loco Basilicata si sono incontrati i rappresentanti delle associazioni: Vitantonio Iacoviello per Italia Nostra, Rocco Franciosa per la Rete Ente Pro Loco Italiane, Rocco Messina per Touring Club Italiano, Mario Sonnessa per Pro Loco Rapolla, Michele Bisaccia per Pro Loco Maschito e da remoto Mario Musacchio per WWf, Tonia Giammatteo per Club Unesco Vulture, Mario Saluzzi per Centro Studi Manfredi di Svevia Palazzo San Gervasio, Imma Evangelista per Antigone 2 Oppido Lucano, Francesco Venezia per FIAB e Leonardo Zito per Gruppo Archeologico Lucano ed hanno costituito la Rete delle Associazioni lucane della Via Appia Regina Viarum. Allunanimità i partecipanti hanno deciso di costituire la Rete delle Associazioni Via Appia Regina Viarum, facendo riferimento allo Statuto ultima versione del novembre 2025 in corso di aggiornamento, ed in particolare allarticolo 4 del medesimo ed al punto 5 della nota di accompagnamento ed alla delibera di Giunta del Comune di Venosa numero 180 del 31 dicembre 2025. La Rete si è costituita in seguito allincontro pubblico di Venosa del 10 gennaio 2026 e alla riunione da remoto del 17 gennaio 2026 che ha visto la partecipazione delle associazioni territoriali che hanno mostrato interesse. Alla Rete delle Associazioni potranno ulteriormente aderire tutte le realtà locali che hanno interesse a collaborare facendone richiesta al Comune di Venosa o ai Comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Melfi, Genzano e Rapolla, che sono interessati dalla Via Appia Regina Viarum per la Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
1/02/2026 - A Vietri di Potenza il progetto dellaltalena più alta dEuropa

Laltalena più alta dEuropa con a valle un terminal bus e una struttura (già realizzata) che andrà a promuovere i prodotti del territorio. Partiranno a breve a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione di questo nuovo attrattore turistico fortemente voluto dallammini...-->continua
1/02/2026 - Costituita a Barile la Rete delle Associazioni lucane della Via Appia Regina Viarum

A Barile domenica 1 febbraio 2026 presso la sede dellEnte Pro Loco Basilicata si sono incontrati i rappresentanti delle associazioni: Vitantonio Iacoviello per Italia Nostra, Rocco Franciosa per la Rete Ente Pro Loco Italiane, Rocco Messina per Touring Club I...-->continua
31/01/2026 - Riserva regionale ed Oasi del Lago Pantano di Pignola: il WWF chiede massima cautela sugli interventi previsti

Il WWF Italia segue con grande attenzione le recenti dichiarazioni dellAssessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in merito agli interventi programmati nellambito dei fondi nazionali per lemergenza idrica e, in particolare, quell...-->continua
30/01/2026 - Una storia nella storia: la memoria di Mons. Nolè diventa gesto concreto di speranza

A margine dellinaugurazione della Bottega solidale A Casa di Leo, nel quartiere Bucaletto a Potenza, promossa dalla Caritas Diocesana di Potenza  Muro Lucano  Marsico Nuovo, ha preso forma un momento di intensa emozione e profondo significato: una storia ...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo