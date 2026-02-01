A Barile domenica 1 febbraio 2026 presso la sede dellEnte Pro Loco Basilicata si sono incontrati i rappresentanti delle associazioni: Vitantonio Iacoviello per Italia Nostra, Rocco Franciosa per la Rete Ente Pro Loco Italiane, Rocco Messina per Touring Club Italiano, Mario Sonnessa per Pro Loco Rapolla, Michele Bisaccia per Pro Loco Maschito e da remoto Mario Musacchio per WWf, Tonia Giammatteo per Club Unesco Vulture, Mario Saluzzi per Centro Studi Manfredi di Svevia Palazzo San Gervasio, Imma Evangelista per Antigone 2 Oppido Lucano, Francesco Venezia per FIAB e Leonardo Zito per Gruppo Archeologico Lucano ed hanno costituito la Rete delle Associazioni lucane della Via Appia Regina Viarum. Allunanimità i partecipanti hanno deciso di costituire la Rete delle Associazioni Via Appia Regina Viarum, facendo riferimento allo Statuto ultima versione del novembre 2025 in corso di aggiornamento, ed in particolare allarticolo 4 del medesimo ed al punto 5 della nota di accompagnamento ed alla delibera di Giunta del Comune di Venosa numero 180 del 31 dicembre 2025. La Rete si è costituita in seguito allincontro pubblico di Venosa del 10 gennaio 2026 e alla riunione da remoto del 17 gennaio 2026 che ha visto la partecipazione delle associazioni territoriali che hanno mostrato interesse. Alla Rete delle Associazioni potranno ulteriormente aderire tutte le realtà locali che hanno interesse a collaborare facendone richiesta al Comune di Venosa o ai Comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Melfi, Genzano e Rapolla, che sono interessati dalla Via Appia Regina Viarum per la Basilicata.