E Salvatore Carmine Romano, 25 anni, originario di Ruvo del Monte, il vincitore della 35esima edizione del Premio di medicina Potito Petrone, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucana. Ieri la consegna del riconoscimento, nel corso di una cerimonia al "Giubileo maison" a Rifreddo di Pignola. Romano si è laureato allUniversità Vita-Salute San Raffaele con una tesi su Biomarcatori di danno e score di rischio per dolore toracico in PS e correlazione con la severità della malattia coronarica. E' stato premiato a seguito di un'attenta valutazione affidata ad un'apposita commissione scientifica. Nel corso della cerimonia, condotta dalla giornalista Loredana Albano , consegnate anche due menzioni. La prima è andata alla tesi prodotta da Arianna Antonietta Ferretti di Pignola, laureatasi allUniversità Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli Roma con la tesi Systemic Inflammatory Response Index Predicts In-Hospital complications in Takotsubo Syndrome e laltra alla tesi Identificazione e validazione dei fattori predittivi il peggioramento clinico funzionale in pazienti affetti da Sarcoidosi : uno studio di coorte sulla popolazione del Centro di riferimento senese redatta da Francesca Lorusso di Potenza, laureata allUniversità di Siena. Levento, organizzato dalla Pro Loco Circolo culturale Il Portale, conferma ancora una volta il proprio alto valore culturale e sociale, con lobiettivo di onorare la figura del prof. Petrone e valorizzare i giovani neo-laureati in Medicina della Basilicata, premiando il merito, limpegno e la qualità della ricerca scientifica. Questanno la cerimonia è stata impreziosita dalla partecipazione del professor Fabrizio Caccavale, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellUniversità degli Studi della Basilicata, che ha relazionato sul progetto Medicina della Basilicata, focalizzando lattenzione sullo stato di attuazione e sulle prospettive di sviluppo. A seguire, un significativo momento di riflessione è stato dedicato al dialogo con Carmen Paradiso, autrice del libro Con cura. Lo stato di salute dellOspedale San Carlo di Potenza. Il volume racconta con sensibilità e rigore il cuore pulsante della sanità pubblica attraverso la narrazione delle attività cliniche e di ricerca dellospedale San Carlo  nei reparti di Oncologia, Ematologia, Ginecologia, Neurologia, Reumatologia e nel Centro Regionale di Fibrosi Cistica  valorizzando limpegno quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari. Un testo che informa, sensibilizza e crea un ponte di comunicazione tra istituzioni e cittadini. Soddisfatto il presidente della Pro Loco Il Portale, Davide Lauria, per limportante lavoro svolto dai componenti della Commissione e dai giovani neo-laureati che ogni anno presentano le loro tesi contribuendo al prestigio del Premio. A concludere la serata, arricchita dagli intermezzi musicali del mezzosoprano Rosaria Miglionico, accompagnata al pianoforte dal Maestro Pina Sabatino, lintervento del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.