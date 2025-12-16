|
|A un giovane di Ruvo del Monte il Premio ''Potito Petrone''
16/12/2025
|E Salvatore Carmine Romano, 25 anni, originario di Ruvo del Monte, il vincitore della 35esima edizione del Premio di medicina Potito Petrone, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucana. Ieri la consegna del riconoscimento, nel corso di una cerimonia al "Giubileo maison" a Rifreddo di Pignola. Romano si è laureato allUniversità Vita-Salute San Raffaele con una tesi su Biomarcatori di danno e score di rischio per dolore toracico in PS e correlazione con la severità della malattia coronarica. E' stato premiato a seguito di un'attenta valutazione affidata ad un'apposita commissione scientifica. Nel corso della cerimonia, condotta dalla giornalista Loredana Albano , consegnate anche due menzioni. La prima è andata alla tesi prodotta da Arianna Antonietta Ferretti di Pignola, laureatasi allUniversità Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli Roma con la tesi Systemic Inflammatory Response Index Predicts In-Hospital complications in Takotsubo Syndrome e laltra alla tesi Identificazione e validazione dei fattori predittivi il peggioramento clinico funzionale in pazienti affetti da Sarcoidosi : uno studio di coorte sulla popolazione del Centro di riferimento senese redatta da Francesca Lorusso di Potenza, laureata allUniversità di Siena. Levento, organizzato dalla Pro Loco Circolo culturale Il Portale, conferma ancora una volta il proprio alto valore culturale e sociale, con lobiettivo di onorare la figura del prof. Petrone e valorizzare i giovani neo-laureati in Medicina della Basilicata, premiando il merito, limpegno e la qualità della ricerca scientifica. Questanno la cerimonia è stata impreziosita dalla partecipazione del professor Fabrizio Caccavale, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellUniversità degli Studi della Basilicata, che ha relazionato sul progetto Medicina della Basilicata, focalizzando lattenzione sullo stato di attuazione e sulle prospettive di sviluppo. A seguire, un significativo momento di riflessione è stato dedicato al dialogo con Carmen Paradiso, autrice del libro Con cura. Lo stato di salute dellOspedale San Carlo di Potenza. Il volume racconta con sensibilità e rigore il cuore pulsante della sanità pubblica attraverso la narrazione delle attività cliniche e di ricerca dellospedale San Carlo nei reparti di Oncologia, Ematologia, Ginecologia, Neurologia, Reumatologia e nel Centro Regionale di Fibrosi Cistica valorizzando limpegno quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari. Un testo che informa, sensibilizza e crea un ponte di comunicazione tra istituzioni e cittadini. Soddisfatto il presidente della Pro Loco Il Portale, Davide Lauria, per limportante lavoro svolto dai componenti della Commissione e dai giovani neo-laureati che ogni anno presentano le loro tesi contribuendo al prestigio del Premio. A concludere la serata, arricchita dagli intermezzi musicali del mezzosoprano Rosaria Miglionico, accompagnata al pianoforte dal Maestro Pina Sabatino, lintervento del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.
