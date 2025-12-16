|
|
|Matera ospita la Winter Edition 2025 di Nessuno Resti Fuori
16/12/2025
|Dal 28 al 30 dicembre 2025, Matera sarà teatro della Winter Edition di Nessuno Resti Fuori Festival di Teatro, Città e Persone, promosso da Nessuno Resti Fuori APS. Nato allinterno di IAC Centro Arti Integrate, il festival si conferma uno spazio di ricerca, prossimità e immaginazione collettiva, attraversando la città con laboratori, spettacoli, incontri, musica e momenti condivisi, trasformando gli spazi quotidiani in un grande laboratorio sociale.
Questanno il festival segna un passaggio importante: per la prima volta è organizzato interamente dallassociazione Nessuno Resti Fuori APS, aprendo il progetto a nuove energie e alla valorizzazione di giovani artiste e artisti under 30 della Basilicata e del Sud Italia. La città diventa così un ambiente vivo in cui corpi, storie e pratiche artistiche si incontrano e si trasformano reciprocamente.
Il filo conduttore della Winter Edition è Convergenze, un tema che invita a ricucire le distanze e costruire spazi comuni capaci di accogliere diversità e desideri differenti, trasformando le differenze in occasioni di scambio e crescita collettiva.
Il programma propone laboratori di scrittura creativa, spettacoli teatrali e di danza, mostre fotografiche, momenti di confronto e musica dal vivo. Tra gli eventi principali:
Laboratori di scrittura creativa con Michela Rondinone (28 e 29 dicembre)
Spettacoli teatrali e di danza, tra cui Memori di Nicola Lorusso e Giulio Macrì, Casta Carnalità di Maryterry Rizzi e FOLD - Studio di Andrea Palumbo
Mostre fotografiche di Elena Lionetti (Crossfade Vision)
Musica live e live painting, con ELLE & Malombra, Killer Bob e QQ Screenprint Studio
Incontri con gli artisti per approfondire processi creativi e poetiche
Pranzo sociale e laboratori collettivi per sperimentare forme di partecipazione e relazione
La Winter Edition si propone come comunità temporanea: unoccasione per abitare la città in modo nuovo, generare relazioni autentiche e riflettere sul senso dello spazio condiviso, tra arte, teatro e partecipazione civica.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
