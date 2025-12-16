Altrimedia Edizioni ha appena pubblicato Una famiglia di campioni. I fratelli D'Onofrio, leggenda lucana del karate (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.



Al centro della pubblicazione Francesco, Terryana, Orsola, Giusy e Karol Maria che hanno avuto da papà Vincenzo D'Onofrio  cintura nera 7° dan, allenatore e già docente della scuola nazionale FIJLKAM  quell'imprinting che ha permesso loro di incanalarsi con successo nello sport.



"Probabilmente  scrivono gli autori  era scritto nel destino che i fratelli DOnofrio avrebbero fatto dello sport, passione fortissima, una scelta di vita. Scherrzando, ma non troppo, papà Vincenzo afferma che 'sono nati nella palestra di famiglia'. Vincenzo è un uomo tutto dun pezzo, abituato al rigore e alla disciplina  qualità indispensabili quando si pratica sport a determinati livelli. Ma anche, e soprattutto, un papà in un duplice ruolo per niente facile, eppure portato avanti nel migliore dei modi. Un carico emotivo non indifferente, per lui, insieme alle grandi soddisfazioni che continuano a regalargli i suoi campioni".



Francesco ha calcato con successo i tatami internazionali vincendo nel 2018 i mondiali universitari prima di entrare in Polizia  lo scorso 5 luglio a Roma è rimasto gravemente ferito in servizio, mentre valorosamente prestava soccorso ad alcune persone, durante un'esplosione , Terryana è campionessa europea di karate e bronzo ai Mondiali 2025 (terza nel Ranking Mondiale World Karate Federation), Orsola medaglia di bronzo a squadre nel 2025 agli europei assoluti, sta seguendo le orme della sorella maggiore mentre Giusy e Karol, che da piccoli si sono distinti nel karate, oggi sono rispettivamente la presidente dellasssociazione Asd Cam DOnofrio e un giovane talento del calcio. Accanto a loro, con discrezione, mamma Antonella, sempre pronta a intercettare eventuali ansie e preoccupazioni e a sdrammatizzare, quando serve.



"Il percorso di ciascun fratello  scrive il ministro Abodi nella prefazione - è una testimonianza unica, ognuuno con una storia diversa, ma accomunata da coraggio, disciplina e determinazione.



Una famiglia di campioni ci insegna che il successo non è sinonimo di clamore, ma il risultato di un cammino silenzioso fatto di fatica, rinunce e, soprattutto, di un profondo rispetto per sé stessi, per gli altri e per le proprie radici."



In Una famiglia di campioni sono presenti gli interventi del sindaco di Sant'Arcangelo Salvatore La Grotta, del presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia e del presidente del Comitato Regionale Basilicata FIJLKAM Giuseppe Attico, oltre alle foto più belle dei fratelli D'Onofrio.



Filippo Radogna è nato a Matera, dove vive e lavora. Si è laureato in Scienze politiche e perfezionato in Pubbliche relazioni allUniversità degli Studi di Bari. Funzionario della Regione Basilicata, giornalista professionista, già redattore dellUfficio stampa della Giunta regionale, tra le varie testate ha collaborato con i quotidiani LUmanità, il Corriere del Giorno, il Roma. Attualmente scrive per il quotidiano on line La Nuova del Sud e la testata giornalistica online TuttoH24. Ha pubblicato saggi di storia e attualità e ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Con lantologia di racconti Lenigma di Pitagora e altre storie (Altrimedia) ha vinto il Premio della critica Ernesto Vegetti 2017. Gli è stato conferito il Premio Renato Carpentieri 2025 per il giornalismo sportivo.



Rossella Montemurro, giornalista professionista. Laureata in Scienze delleducazione, ha lavorato per numerose testate giornalistiche. Attualmente dirige la testata giornalistica online TuttoH24 (www.tuttoh24.info). Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dellArma dei Carabinieri; per Altrimedia Calci e pugni sul tetto del mondo, Il mio tuffo nei sogni (insignito a settembre 2022 in Campidoglio del riconoscimento Roma premia la Cultura sociale) e Galoppando contro vento. Nel 2025 ha pubblicato per Zoraide Editore Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian dream.



