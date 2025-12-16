|
|
|In un libro la storia della famiglia D'Onofrio,campioni nello sport e nella vita
16/12/2025
|Altrimedia Edizioni ha appena pubblicato Una famiglia di campioni. I fratelli D'Onofrio, leggenda lucana del karate (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.
Al centro della pubblicazione Francesco, Terryana, Orsola, Giusy e Karol Maria che hanno avuto da papà Vincenzo D'Onofrio cintura nera 7° dan, allenatore e già docente della scuola nazionale FIJLKAM quell'imprinting che ha permesso loro di incanalarsi con successo nello sport.
"Probabilmente scrivono gli autori era scritto nel destino che i fratelli DOnofrio avrebbero fatto dello sport, passione fortissima, una scelta di vita. Scherrzando, ma non troppo, papà Vincenzo afferma che 'sono nati nella palestra di famiglia'. Vincenzo è un uomo tutto dun pezzo, abituato al rigore e alla disciplina qualità indispensabili quando si pratica sport a determinati livelli. Ma anche, e soprattutto, un papà in un duplice ruolo per niente facile, eppure portato avanti nel migliore dei modi. Un carico emotivo non indifferente, per lui, insieme alle grandi soddisfazioni che continuano a regalargli i suoi campioni".
Francesco ha calcato con successo i tatami internazionali vincendo nel 2018 i mondiali universitari prima di entrare in Polizia lo scorso 5 luglio a Roma è rimasto gravemente ferito in servizio, mentre valorosamente prestava soccorso ad alcune persone, durante un'esplosione , Terryana è campionessa europea di karate e bronzo ai Mondiali 2025 (terza nel Ranking Mondiale World Karate Federation), Orsola medaglia di bronzo a squadre nel 2025 agli europei assoluti, sta seguendo le orme della sorella maggiore mentre Giusy e Karol, che da piccoli si sono distinti nel karate, oggi sono rispettivamente la presidente dellasssociazione Asd Cam DOnofrio e un giovane talento del calcio. Accanto a loro, con discrezione, mamma Antonella, sempre pronta a intercettare eventuali ansie e preoccupazioni e a sdrammatizzare, quando serve.
"Il percorso di ciascun fratello scrive il ministro Abodi nella prefazione - è una testimonianza unica, ognuuno con una storia diversa, ma accomunata da coraggio, disciplina e determinazione.
Una famiglia di campioni ci insegna che il successo non è sinonimo di clamore, ma il risultato di un cammino silenzioso fatto di fatica, rinunce e, soprattutto, di un profondo rispetto per sé stessi, per gli altri e per le proprie radici."
In Una famiglia di campioni sono presenti gli interventi del sindaco di Sant'Arcangelo Salvatore La Grotta, del presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia e del presidente del Comitato Regionale Basilicata FIJLKAM Giuseppe Attico, oltre alle foto più belle dei fratelli D'Onofrio.
Filippo Radogna è nato a Matera, dove vive e lavora. Si è laureato in Scienze politiche e perfezionato in Pubbliche relazioni allUniversità degli Studi di Bari. Funzionario della Regione Basilicata, giornalista professionista, già redattore dellUfficio stampa della Giunta regionale, tra le varie testate ha collaborato con i quotidiani LUmanità, il Corriere del Giorno, il Roma. Attualmente scrive per il quotidiano on line La Nuova del Sud e la testata giornalistica online TuttoH24. Ha pubblicato saggi di storia e attualità e ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Con lantologia di racconti Lenigma di Pitagora e altre storie (Altrimedia) ha vinto il Premio della critica Ernesto Vegetti 2017. Gli è stato conferito il Premio Renato Carpentieri 2025 per il giornalismo sportivo.
Rossella Montemurro, giornalista professionista. Laureata in Scienze delleducazione, ha lavorato per numerose testate giornalistiche. Attualmente dirige la testata giornalistica online TuttoH24 (www.tuttoh24.info). Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dellArma dei Carabinieri; per Altrimedia Calci e pugni sul tetto del mondo, Il mio tuffo nei sogni (insignito a settembre 2022 in Campidoglio del riconoscimento Roma premia la Cultura sociale) e Galoppando contro vento. Nel 2025 ha pubblicato per Zoraide Editore Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian dream.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/12/2025 - A un giovane di Ruvo del Monte il Premio ''Potito Petrone''
E Salvatore Carmine Romano, 25 anni, originario di Ruvo del Monte, il vincitore della 35esima edizione del Premio di medicina Potito Petrone, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucan...-->continua
|
|
|16/12/2025 - A Viggiano il Natale dello Sportivo del Centro Sportivo Italiano
Domenica 14 dicembre, a Viggiano al PalaVejanum si è celebrato il Natale dello Sportivo, in un contesto altamente simbolico e profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del territorio. Leffige della Madonna Nera, Patrona della Basilicata, ha fat...-->continua
|
|
|16/12/2025 - In un libro la storia della famiglia D'Onofrio,campioni nello sport e nella vita
Altrimedia Edizioni ha appena pubblicato Una famiglia di campioni. I fratelli D'Onofrio, leggenda lucana del karate (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.
...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Matera ospita la Winter Edition 2025 di Nessuno Resti Fuori
Dal 28 al 30 dicembre 2025, Matera sarà teatro della Winter Edition di Nessuno Resti Fuori Festival di Teatro, Città e Persone, promosso da Nessuno Resti Fuori APS. Nato allinterno di IAC Centro Arti Integrate, il festival si conferma uno spazio di rice...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV