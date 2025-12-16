|
|
|A Viggiano il Natale dello Sportivo del Centro Sportivo Italiano
16/12/2025
|Domenica 14 dicembre, a Viggiano al PalaVejanum si è celebrato il Natale dello Sportivo, in un contesto altamente simbolico e profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del territorio. Leffige della Madonna Nera, Patrona della Basilicata, ha fatto da suggestiva cornice allintera giornata, richiamando i valori di condivisione, solidarietà e partecipazione.
La manifestazione ha visto protagonisti le bambine e i bambini delle società sportive affiliate al CSI Potenza, che attraverso giochi, percorsi sportivi e attività ludico-motorie hanno animato levento, rendendolo un momento di festa e di autentico spirito sportivo.
Nel corso della manifestazione si è svolta la celebrazione eucaristica, presieduta dallArcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro, che durante lomelia, dialogando con i bambini, ha ricordato come: «Gesù è il fuoriclasse che aspettiamo nella partita della vita. Con il suo Vangelo ci insegna il gioco di squadra e, donandoci agli altri, la vera vittoria su noi stessi».
Alliniziativa ha partecipato, in rappresentanza dellintera comunità viggianese, il Sindaco Amedeo Cicala, che ha ribadito lattenzione dellAmministrazione comunale verso gli eventi sportivi, riconoscendone il valore educativo e il contributo alla promozione del territorio.
Il Presidente del CSI Potenza, Andrea Schiavone, nel ringraziare le autorità presenti, ha sottolineato come «non esista uno sport cristiano, ma un modo cristiano di fare sport, che metta al centro la persona e non il risultato».
Alla manifestazione hanno preso parte anche il Presidente regionale del CSI, Domenico Lavanga e il Consigliere comunale con delega allo Sport, Giuseppe Berardone, confermando il forte legame tra sport, istituzioni e comunità locale.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/12/2025 - A un giovane di Ruvo del Monte il Premio ''Potito Petrone''
E Salvatore Carmine Romano, 25 anni, originario di Ruvo del Monte, il vincitore della 35esima edizione del Premio di medicina Potito Petrone, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucan...-->continua
|
|
|16/12/2025 - A Viggiano il Natale dello Sportivo del Centro Sportivo Italiano
Domenica 14 dicembre, a Viggiano al PalaVejanum si è celebrato il Natale dello Sportivo, in un contesto altamente simbolico e profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del territorio. Leffige della Madonna Nera, Patrona della Basilicata, ha fat...-->continua
|
|
|16/12/2025 - In un libro la storia della famiglia D'Onofrio,campioni nello sport e nella vita
Altrimedia Edizioni ha appena pubblicato Una famiglia di campioni. I fratelli D'Onofrio, leggenda lucana del karate (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) dei giornalisti Filippo Radogna e Rossella Montemurro.
...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Matera ospita la Winter Edition 2025 di Nessuno Resti Fuori
Dal 28 al 30 dicembre 2025, Matera sarà teatro della Winter Edition di Nessuno Resti Fuori Festival di Teatro, Città e Persone, promosso da Nessuno Resti Fuori APS. Nato allinterno di IAC Centro Arti Integrate, il festival si conferma uno spazio di rice...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV