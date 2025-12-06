La settima edizione di Visioni Verticali si apre con una nuova e prestigiosa collaborazione con il Giffoni Film Festival. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 15 alle 18, presso il Cineteatro Don Bosco, il festival del cinema di Potenza presenta I love cinema - Giffoni in a Day, in collaborazione con Giffoni Film Festival e con la presenza della Lucana Film Commission.

I love cinema - Giffoni in a Day trasformerà la platea di studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un vero laboratorio cinematografico, offrendo ai giovani la possibilità di scoprire il linguaggio audiovisivo, attraverso la conoscenza e la sperimentazione diretta delle tecniche e dei nuovi strumenti digitali a supporto della creatività nel cinema e nella produzione artistica audiovisiva.



Ad inaugurare il pomeriggio sarà Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni Film Festival, e Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission. A seguire, Andrea Contaldo guiderà il pubblico nel format targato Giffoni.



Il percorso si apre con una presentazione che introduce i partecipanti nel mondo Giffoni e del suo festival. Poi si prosegue con una panoramica sulla storia del cinema, attraverso video coinvolgenti e calibrati per ogni fascia d'età, per arrivare allesplorazione dei mestieri dietro le quinte, tramite contenuti multimediali e slide pensate per stimolare la curiosità e il dibattito. Gli studenti, guidati dal facilitator, approfondiscono poi il linguaggio del cinema: imparano a riconoscere piani, campi, movimenti di macchina e le principali tecniche di montaggio, sperimentando in prima persona attraverso clip, giochi e sfide interattive. Attraverso esercizi, come per esempio distinguere tra effetti speciali artigianali e digitali, imparano a sviluppare uno sguardo critico sulla costruzione di unatmosfera filmica.

Il cinema diventa così uno spazio didattico, dinamico e inclusivo, in cui ogni passaggio  dalla storia alle tecniche digitali, dalla narrazione alla sperimentazione pratica  è pensato per avvicinare le scuole allarte audiovisiva in modo diretto, coinvolgente e attuale.



Unoccasione preziosa per offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione e partecipazione attiva.



Levento è riservato alle scuole secondarie di secondo grado e prevede la partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.



