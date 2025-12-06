|
Giffoni in a day a Visioni Verticali
6/12/2025
|La settima edizione di Visioni Verticali si apre con una nuova e prestigiosa collaborazione con il Giffoni Film Festival. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 15 alle 18, presso il Cineteatro Don Bosco, il festival del cinema di Potenza presenta I love cinema - Giffoni in a Day, in collaborazione con Giffoni Film Festival e con la presenza della Lucana Film Commission.
I love cinema - Giffoni in a Day trasformerà la platea di studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un vero laboratorio cinematografico, offrendo ai giovani la possibilità di scoprire il linguaggio audiovisivo, attraverso la conoscenza e la sperimentazione diretta delle tecniche e dei nuovi strumenti digitali a supporto della creatività nel cinema e nella produzione artistica audiovisiva.
Ad inaugurare il pomeriggio sarà Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni Film Festival, e Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission. A seguire, Andrea Contaldo guiderà il pubblico nel format targato Giffoni.
Il percorso si apre con una presentazione che introduce i partecipanti nel mondo Giffoni e del suo festival. Poi si prosegue con una panoramica sulla storia del cinema, attraverso video coinvolgenti e calibrati per ogni fascia d'età, per arrivare allesplorazione dei mestieri dietro le quinte, tramite contenuti multimediali e slide pensate per stimolare la curiosità e il dibattito. Gli studenti, guidati dal facilitator, approfondiscono poi il linguaggio del cinema: imparano a riconoscere piani, campi, movimenti di macchina e le principali tecniche di montaggio, sperimentando in prima persona attraverso clip, giochi e sfide interattive. Attraverso esercizi, come per esempio distinguere tra effetti speciali artigianali e digitali, imparano a sviluppare uno sguardo critico sulla costruzione di unatmosfera filmica.
Il cinema diventa così uno spazio didattico, dinamico e inclusivo, in cui ogni passaggio dalla storia alle tecniche digitali, dalla narrazione alla sperimentazione pratica è pensato per avvicinare le scuole allarte audiovisiva in modo diretto, coinvolgente e attuale.
Unoccasione preziosa per offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione e partecipazione attiva.
Levento è riservato alle scuole secondarie di secondo grado e prevede la partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.
Visioni Verticali è promosso dallassociazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dellApt Basilicata, del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale dellUnibas e dellOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value, del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, di Firriato - Culture and Wine, Basile Arredamenti, Orafi Buonansegna, Motor France e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, MYmovies.
