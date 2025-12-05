Visioni verticali: il programma della VII edizione 5/12/2025 Visioni Verticali torna con un programma che rimette al centro le sfide del nostro tempo. La settima edizione del festival conferma la sua vocazione a esplorare, attraverso lo sguardo di registi emergenti e nuovi talenti, temi cruciali come linnovazione digitale, la sostenibilità, la ricerca dellidentità, lempowerment femminile, le fragilità giovanili e la diversità culturale. Con narrazioni coraggiose e prospettive inedite, Visioni Verticali invita il pubblico a riflettere sulle trasformazioni globali che stanno ridefinendo il mondo di domani, riaffermando il ruolo del cinema come spazio di dialogo intergenerazionale, strumento di cambiamento e fonte inesauribile dispirazione.



Il programma di Visioni Verticali 2025



La settima edizione si apre con una nuova e prestigiosa collaborazione con il Giffoni Film Festival. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 15 alle 18, presso il Cineteatro Don Bosco, Visioni Verticali presenta I love cinema - Giffoni in a Day, in collaborazione con Giffoni Film Festival e con la presenza della Lucana Film Commission. Un pomeriggio dedicato esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado che trasformerà la platea di studenti in un vero laboratorio cinematografico, offrendo ai giovani la possibilità di scoprire il linguaggio audiovisivo, attraverso la conoscenza e la sperimentazione diretta delle tecniche e dei nuovi strumenti digitali a supporto della creatività all'interno del cinema e della produzione artistica audiovisiva.



La settima edizione sarà inaugurata ufficialmente alle ore 18.30 con i saluti istituzionali e lesibizione musicale di Valerio Zito. Alle 19.30 verrà proiettato La poesia delle materie scartate, il documentario fuori concorso che racconta leredità visionaria di Riccardo Dalisi (1931-2022), architetto, designer e artista lucano che ha trasformato materiali poveri e di recupero in opere cariche di immaginazione, dimostrando come anche ciò che è scartato possa diventare bellezza, progetto e impegno sociale. A seguire, lincontro con il regista Manuel Canelles e il Presidente dellOrdine degli Architetti della Provincia di Potenza, Gerardo Sassano.



Alle ore 21 la produttrice Antonella Di Nocera ed Enrico Bufalini, consigliere di amministrazione di Cinecittà Studios, presenteranno Elvira Notari  Oltre il silenzio, il documentario di Valerio Ciriaci sulla prima regista italiana. Oggi, a 150 anni dalla nascita, la protagonista delletà doro del muto napoletano torna al centro della scena grazie al lavoro di studiosi e artiste che ne recuperano leredità e la reinterpretano attraverso la creazione di nuove opere.



La seconda giornata di festival, il 13 dicembre 2025, inizia la mattina alle 9 con la proiezione dei corti internazionali in concorso alla presenza della giuria popolare, composta da studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Potenza.



Alle ore 11 Andrea Coluccia, Project Officer Creative Europe Desk Media Italia, e il produttore Francesco Lattarulo, terranno un panel dedicato al ruolo del produttore cinematografico. Lincontro vorrebbe inaugurare un percorso di appuntamenti periodici pensati per orientare gli studenti sui mestieri del cinema.

Alle ore 12 si svolgerà la premiazione di Visioni Verticali Fuori Classe, la prima edizione del concorso nazionale di cortometraggi aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Nato dalla collaborazione tra lassociazione Polimeri e lindirizzo audiovisivo e multimediale del liceo statale W. Gropius di Potenza, il contest vuole avvicinare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e dare spazio alla creatività che nasce tra i banchi di scuola.



La proiezione dei corti internazionali in concorso prosegue il pomeriggio del 13 dicembre, alle ore 15 al cineteatro Don Bosco. Alle 16.30 verranno presentati due corti fuori concorso: Showtime di Francesco Giardiello e A carte scoperte di Katia Troia.

Alle 18 verrà proiettato il lungometraggio fuori concorso Strike  Figli di unera sbagliata, esordio dei giovani autori e interpreti Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, scritto con Gianni Corsi. Una commedia brillante e al tempo stesso profonda, che racconta con ironia le fragilità dei giovani. Al termine, registi, attori e sceneggiatore dialogheranno con il pubblico.

Alle 21 sarà presentata unaltra opera prima, Vas, debutto alla regia di Gianmaria Fiorillo con Eduardo Scarpetta e Demetra Bellina. Il film affronta il tema dellautoisolamento sociale volontario, noto con il termine giapponese hikikomori, un fenomeno allarmante e in crescita anche in Italia. A seguire, lincontro con il regista e gli attori.

La terza e ultima giornata di festival, il 14 dicembre, si svolgerà presso il teatro F. Stabile di Potenza a partire dalle ore 16. Si inizia con la proiezione dei corti fuori concorso: The In-between di Samer Nouh e Chi ten i colp di Antonio Nolè.



Alle ore 17 sarà proiettato il film danimazione, The Tower (2023), nellambito della collaborazione con il collettivo Animation Community for Palestine (Ac4pal). Lopera prima del regista norvegese Mats Grorud, attraverso il racconto familiare di una bambina rifugiata, permette di conoscere la storia della Palestina a partire dall'esodo del 1948.



A seguire la proiezione del corto fuori concorso Dieci e venticinque di Adelmo Togliani e la presentazione del libro Generazione Cerniera. Come trasformare i rischi in opportunità di Antonio Candela.



Alle 19 si terrà lincontro con Dea Lanzaro, bambina protagonista del film Napoli-New York di Gabriele Salvatores, e lattore Vince Vivenzio. Alle ore 20 la proiezione del videoclip di Giovanni Allevi in collaborazione con Apt Basilicata aprirà la premiazione di Visioni Verticali 2025.



Programma Off



Visioni Verticali continua ad ospitare un workshop di recitazione per giovani attori, che questanno sarà guidato dalla casting director Francesca Giuffrida. In programma il 13 e 14 dicembre, dalle ore 9 alle 16, presso il Palazzo della Cultura di Potenza.



Proseguono anche le attività per i più piccoli. Il 13 dicembre lo stesso palazzo del centro ospiterà Immagini in gioco, un laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Ombre Meridiane, che prevede attività di educazione all'immagine svolte in un contesto ludico, con un focus specifico sull'osservazione guidata mediante un'esperienza di gioco tra pre-cinema e animazione.





La novità della settima edizione, invece, è Oltre lo schermo, il live podcast a cura di Valentina Milone e Rocco Monetta che inviteranno gli ospiti del festival al lounge bar Mood per unintervista informale nelle mattine del 13 e 14 dicembre.

Visioni Verticali è promosso dallassociazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dellApt Basilicata, del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale dellUnibas e dellOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value, del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, di Firriato - Culture and Wine, Basile Arredamenti, Orafi Buonansegna, Motor France e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, MYmovies.

GR Value è un produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili che crede nel futuro sostenibile del pianeta a partire da scelte consapevoli e responsabili, fatte attraverso lascolto, il dialogo e la valorizzazione dei territori. GR Value è sponsor di iniziative di provato valore culturale e di grande impatto a livello locale.



