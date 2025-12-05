|
|AgriFood a Scanzano Jonico 6 -7- 8 dicembre 2025
5/12/2025
|Scanzano Jonico si conferma il centro delle eccellenze agroalimentari in Basilicata e nel Sud Italia e con questo spirito, rinnovato ogni anno grazie alle locali produzioni e trasformazioni ortofrutticole, casearie, vinicole e olivicole, la comunità jonica si prepara ad ospitare la terza edizione di AgriFood, lExpo di fine anno voluto fortemente dallAmministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Scanzano Jonico.
Nelle giornate del 6 - 7 e 8 dicembre, Scanzano Jonico si trasformerà in un ampio luogo di discussioni, spazi di crescita e di riflessione, al cui centro di tutta lattenzione Regionale e Nazionale ci sarà lagricoltura e la zootecnia, temi fondamentali delleconomia lucana soprattutto grazie al Metapontino, motore trainante di tutto il settore e promotore del percorso istitutivo del marchio IGP, Fragola di Basilicata.
Oltre 70 stand espositivi, il doppio di quelli dello scorso anno, saranno il fulcro della manifestazione che sarà impreziosita dalla presenza di Associazioni, Aziende e Imprese che lavorano quotidianamente nel tessuto sociale e produttivo della comunità scanzanese, legato a doppio filo al comparto agricolo e industriale, con esportazioni che finiscono nei mercati di tutto il mondo.
La terza edizione di AgriFood, dopo il taglio del nastro e la cerimonia inaugurale, a cui parteciperanno tanti altri Sindaci lucani, sarà caratterizzata dallapertura degli stand gastronomici e animata dal concerto di Pietro Cirillo, cantante poliedrico che ha fatto, del folklore e della tradizione lucana, la sua vita artistica e professionale.
AgriFood non è soltanto esposizione ma anche sede e luogo di incontro per workshop, esposizione di quadri e cooking show infatti, il 7 dicembre, a partire dalle 16.30, lExpo agroalimentare di Scanzano ospiterà una pregevole Masterclass con lo chef Mario Demuro e un momento musicale con lAssociazione E art che allieterà i presenti con il Quartetto Arte e Suono.
Nella giornata conclusiva di AgriFood, dopo la deposizione della corona di fiori alla Madonna e la celebrazione della Santa messa per lImmacolata, la città di Scanzano sarà pervasa dall'atmosfera natalizia e dalle note del duo di flauti Alessandra De Nicolo e Bernardino Franchini.
Insomma si prospetta un fine settimana ricco per Scanzano Jonico, che, come la Fenice, rinasce dalle proprie ceneri e fa parlare di sé per qualcosa di grande e di bello.
