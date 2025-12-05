Alla Nuvola dell'Eur di Roma prosegue il calendario degli eventi promossi dagli editori lucani, ospitati presso lo stand messo a disposizione dal Consiglio regionale della Basilicata allinterno della fiera Più libri più liberi. Nella giornata di oggi, 5 dicembre, il programma ha offerto unintensa successione di dialoghi e riflessioni dedicati alla narrativa, alla saggistica e alla ricerca sul territorio: un percorso ricco di voci, temi e prospettive.







Ad aprire la giornata è stata la presentazione del volume Certe donne di Stefania Martani (Altrimedia Edizioni), unopera che indaga sfumature e complessità delluniverso femminile. Un viaggio lirico che attraversa lamore, la formazione, la frammentazione dellidentità, il desiderio, la solitudine, la vita e la morte, fino alla costruzione e alla rottura dei legami affettivi. Il dialogo è stato arricchito dagli interventi di Paola Maffioletti, Stefania Martani e Vittorio Sammarco, che hanno offerto ulteriori chiavi di lettura del testo.







Nel pomeriggio il focus si è spostato sulla narrativa con la presentazione di La ragazza del pianoforte di Enrico Sbandi (Guida Editori), romanzo che intreccia memoria, musica e identità. In conversazione con lautore Francesco Palmieri, per approfondire la genesi dellopera e i temi che la animano. Con stile limpido e sensibile, Enrico Sbandi firma un esordio che unisce arte e sentimento.







A seguire, un appuntamento dedicato alla storia e alla trasformazione del territorio lucano: Paesaggi dellabbandono. Riforma fondiaria in Basilicata di Luca Somma (Edizioni Giannatelli) che, attraverso un interessante lavoro fotografico, analizza le conseguenze della riforma fondiaria nella regione. Il dialogo tra immagini e contributi scientifici restituisce una lettura interdisciplinare capace di illuminare un capitolo ancora poco noto della storia del Mezzogiorno.







La giornata si è chiusa con Workbook, sempre per Edizioni Giannatelli, un progetto editoriale firmato da Brunella Guida e Anna Maria De Matteis che propone un approccio innovativo alla didattica e alla progettazione creativa. Una guida pensata per avviare un percorso di autoriflessione, apprendimento e azione: unautentica esplorazione di sé che apre nuove prospettive. A dialogare con le autrici Daniela Chini, in un incontro rivolto a educatori, formatori e a tutti i curiosi dei nuovi linguaggi dellapprendimento.







Il secondo giorno della presenza lucana alla fiera si è confermato così un crocevia di idee e proposte culturali, in piena sintonia con lo spirito di Più libri più liberi: valorizzare la pluralità della piccola e media editoria e promuovere un dialogo aperto e dinamico con lettori, studiosi e professionisti del settore.