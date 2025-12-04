Prende il via questo pomeriggio la cinque giorni del Consiglio regionale della Basilicata a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dallAssociazione Italiana Editori (AIE). La presenza dellistituzione regionale a uno dei principali appuntamenti culturali italiani rappresenta unimportante occasione per valorizzare autori e case editrici lucane in un contesto di respiro nazionale.



La giornata inaugurale propone due momenti di approfondimento dedicati a temi identitari e narrativi.



Alle ore 15:00 è prevista la presentazione del volume Vite segnate, a cura di Agnese Belardi, scrittrice e operatrice culturale di Lagonegro (Brigante Editore). Insieme a Celeste Pansardi, scrittrice e filologa originaria di Lauria, lautrice offrirà unanalisi di testimonianze unite da dolore, violenza e resilienza. Nei racconti si narra di persone che hanno saputo trasformare in parole il dolore la forza e la speranza.



Seguirà la proiezione di un video dedicato allo spettacolo Un cappello pieno di conchiglie. Radici e amore di Celeste Pansardi e Rocco Ditella.



Alle ore 16:00 sarà presentato Dalle tradizioni locali al Patrimonio Culturale Immateriale: il Carnevale di Tricarico in Basilicata, di Alessandra Del Prete (Lithos). Lincontro, con lautrice - laureata in Scienze Sociali Applicate e in Sociologia - e il regista teatrale lucano Rocco Ditella, permetterà di approfondire il valore antropologico e simbolico di uno degli eventi più suggestivi della cultura popolare lucana, tra maschere ancestrali e rituali legati ai cicli della natura.



Con questi appuntamenti, la Basilicata porta a Roma non solo libri, ma narrazioni, identità e tradizioni, offrendo al pubblico della fiera uno sguardo articolato sulla ricchezza culturale della regione.