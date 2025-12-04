|
|
|Basilicata a Più libri più liberi, voci e tradizioni in scena
4/12/2025
|Prende il via questo pomeriggio la cinque giorni del Consiglio regionale della Basilicata a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dallAssociazione Italiana Editori (AIE). La presenza dellistituzione regionale a uno dei principali appuntamenti culturali italiani rappresenta unimportante occasione per valorizzare autori e case editrici lucane in un contesto di respiro nazionale.
La giornata inaugurale propone due momenti di approfondimento dedicati a temi identitari e narrativi.
Alle ore 15:00 è prevista la presentazione del volume Vite segnate, a cura di Agnese Belardi, scrittrice e operatrice culturale di Lagonegro (Brigante Editore). Insieme a Celeste Pansardi, scrittrice e filologa originaria di Lauria, lautrice offrirà unanalisi di testimonianze unite da dolore, violenza e resilienza. Nei racconti si narra di persone che hanno saputo trasformare in parole il dolore la forza e la speranza.
Seguirà la proiezione di un video dedicato allo spettacolo Un cappello pieno di conchiglie. Radici e amore di Celeste Pansardi e Rocco Ditella.
Alle ore 16:00 sarà presentato Dalle tradizioni locali al Patrimonio Culturale Immateriale: il Carnevale di Tricarico in Basilicata, di Alessandra Del Prete (Lithos). Lincontro, con lautrice - laureata in Scienze Sociali Applicate e in Sociologia - e il regista teatrale lucano Rocco Ditella, permetterà di approfondire il valore antropologico e simbolico di uno degli eventi più suggestivi della cultura popolare lucana, tra maschere ancestrali e rituali legati ai cicli della natura.
Con questi appuntamenti, la Basilicata porta a Roma non solo libri, ma narrazioni, identità e tradizioni, offrendo al pubblico della fiera uno sguardo articolato sulla ricchezza culturale della regione.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|4/12/2025 - La Bianca Stagione 2025 a Tito: un Natale di cultura, inclusione e divertimento per tutti
L'Amministrazione Comunale di Tito ha presentato "La Bianca Stagione 2025", il ricco calendario di eventi natalizi che per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio 2026 animerà il territorio comunale. Un progetto culturale ambizioso che rappresenta un esempio virtuoso di c...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Basilicata a Più libri più liberi, voci e tradizioni in scena
Prende il via questo pomeriggio la cinque giorni del Consiglio regionale della Basilicata a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dallAssociazione Italiana Editori (AIE). La presenza dellistituzione regionale a u...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Acerenza: Miss Italia ospite dei mercatini di Natale
Torna, per l'undicesimo anno consecutivo, l'appuntamento che accende di magia il borgo di Acerenza, annoverato tra i Borghi più Belli d'Italia. I Mercatini di Natale e dei Sapori si terranno sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, trasformando il centro storico i...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Matera, Corpi in Luce: la danza contemporanea illumina la Fondazione Sassi
Cè un luogo sotto la città dove la pietra, il buio e la memoria si incontrano. Ed è proprio lì che la danza contemporanea prende vita, trasformando gli ipogei in un teatro di emozioni e luce. La Fondazione Sassi, in collaborazione con la Compagnia Oltredanza ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV