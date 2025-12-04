Torna, per l'undicesimo anno consecutivo, l'appuntamento che accende di magia il borgo di Acerenza, annoverato tra i Borghi più Belli d'Italia. I Mercatini di Natale e dei Sapori si terranno sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, trasformando il centro storico in un villaggio natalizio fatto di luci, suoni e sapori autentici della Basilicata.



L'evento, organizzato dalla Pro Loco Acerenza, si arricchisce quest'anno di nuove proposte, confermando la sua vocazione a un Natale accessibile a tutti, tra cultura, enogastronomia e spettacolo.



Sabato 6 dicembre, l'atmosfera natalizia prenderà vita dalle ore 19:00 con linaugurazione dei "Mercatini di Natale e dei Sapori" e della suggestiva installazione "Vicoli in Luce". Contestualmente apriranno gli stand enogastronomici e artigianali, che popoleranno le vie del borgo con le loro bontà e le loro creazioni. Alle ore 20:30 sarà possibile immergersi nella tradizione culinaria lucana con un laboratorio di pasta fatta a mano, mentre alle ore 21:00 si potrà partecipare a un'affascinante visita notturna alla Cattedrale, la più grande della Basilicata, e al centro storico illuminato. La Cattedrale rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 22:00.



Domenica 7 dicembre, la giornata inizierà in bellezza alle ore 10:00 con l'allegra e tradizionale esibizione itinerante degli Zampognari della Murgia, che diffonderanno le loro note per le vie. Alle ore 11:30 riapriranno gli stand enogastronomici per permettere di pranzare nelle Piazze dei Sapori. Sempre dalla stessa ora, prenderanno il via le visite al centro storico, che includeranno un percorso nella cantina Loguercio-Polosa e nella maestosa Cattedrale. Per gli amanti della lettura, alle 12:00 e 17:00 sarà attivo lo spazio con poesie d'asporto, book crossing, letture libere e un angolo dedicato al lavoro ai ferri. Il pomeriggio, alle ore 16:30, sarà dedicato ai bambini con un laboratorio creativo e proseguirà con una nuova sessione di visite.



Il clou della domenica sarà alle ore 17:30, con l'atteso show cooking di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, che sotto la Torre dell'Orologio preparerà un dolce tipico locale, seguito da una degustazione. In serata alle ore 20:00 l'accensione del tradizionale falò dell'Immacolata a cura del Comitato feste religiose e alle 21:00 con un'ultima, romantica visita notturna alla Cattedrale e al borgo.



Una delle novità più apprezzate di questa edizione è lo "Spazio Genitori e Bimbi", un'area appositamente dedicata alle famiglie. Questo ambiente riservato e confortevole offre un rifugio tranquillo per allattare, cambiare i più piccoli o semplicemente per una pausa rigenerante. Questa iniziativa si affianca alla "Casa di Babbo Natale" e ai laboratori creativi, completando un'offerta dedicata che rende i Mercatini di Acerenza una meta ideale per le famiglie.



Uno dei progetti più attesi è "Vicoli in Luce", un percorso di light design che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, illuminerà e trasformerà i vicoli del centro storico in una galleria d'arte a cielo aperto, rendendo ancor più magica l'atmosfera serale.



"Con questa undicesima edizione vogliamo non solo celebrare le tradizioni del nostro territorio, ma anche accogliere tutti con calore e attenzione ai bisogni di ciascuno, dalle famiglie con bambini a chi ha esigenze alimentari specifiche. È un Natale pensato per la comunità, in cui ognuno possa trovare la propria magia."