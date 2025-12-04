Premio Appennino. Al via a Montemurro la quarta edizione 4/12/2025 Prende il via a Montemurro la quarta edizione del PREMIO APPENNINO 2030FEST, ideato e realizzato da Fondazione Appennino Ets in collaborazione con lAmministrazione Comunale. Anche questa edizione sarà suddivisa in due sessioni, la prima in questo week end  5 e 6 dicembre  mentre la prossima sarà sabato 13 dicembre 2025.



Tre giorni di incontri ed eventi con al centro leconomia, il territorio, la cultura, larte con lobiettivo di dare valore ad esperienze e competenze, energie e passioni che possono essere messe insieme per una riscossa civica in grado di unire il Paese e rilanciarlo, non solo da Nord a Sud ma anche connetterne in maniera funzionale i centri e le periferie, le aree forti e i territori deboli, le zone costiere con le aree montane.



Questanno il Premio Appennino guarda alle aree interne attraverso gli occhi della Chiesa, dei comuni italiani e delle donne.

Il Premio sarà dunque assegnato il 6 dicembre a Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Benevento e primo firmatario del documento contro la rassegnazione del declino irreversibile delle aree interne. Questa spinta va accompagnata e seguita in particolare dalle istituzioni, ragion per cui il Presidente dellAnci, Gaetano Manfredi, rappresenta un punto di riferimento che tiene insieme lItalia dei comuni, grandi e piccoli, da Nord a Sud. Gaetano Manfredi è sindaco Napoli, città del Mediterraneo, mare che unisce e non divide. E dentro questa dimensione appenninica e mediterranea con il Premio alla scrittrice Sandra Petrignani si sceglie un lessico e uno sguardo, quello femminile, dei quali cè estremo bisogno nelle aree marginali. Manfredi e Petrignani riceveranno il riconoscimento il 13 dicembre.







Gli eventi di questanno, inoltre, si arricchiranno anche di una sessione del Festival del Lavoro nelle Aree Interne, che Fondazione Appennino co-organizza da tre anni a Soveria Mannelli in collaborazione con Rubbettino Editore e ReSPro  Rete Storici del Paesaggio, e che questanno farà tappa anche a Montemurro il 5 dicembre in occasione della giornata di apertura del Premio Appennino.



Con la quarta edizione del Premio Appennino ancora una volta si raccolgono idee, pensieri e proposte per provare a superare linternitá. ll riconoscimento infatti va dunque a chi ha occhi per i margini e se ne può far carico, quei margini umani, sociali, culturali e geografici oggetto di attenzione di Fondazione Appennino e di tanti altri premiati che negli scorsi anni hanno dato valore al palmares. Sono stati infatti premiati nelle scorse edizioni Massimo Osanna, Florindo Rubbettino, Maria Pia Ammirati, Domenico Pozzovivo, Luca Marinelli, Ferruccio De Bortoli, Stefano Bonaccini, Sabrina Giannini, Enrico Giovannini, Andrea Vitali, Marisa Laurito, Luisa Corazza, Diego Bianchi e Vito Teti.







Il programma



5 dicembre  Sala ex convento San Domenico



Ore 9.30 - Apertura per le scuole - Spettacolo per ragazzi a cura di Gommalacca Teatro



Ore 17.00  Apertura e presentazione PREMIO APPENNINO 2025. Saluti Sindaco di Montemurro Senatro Di Leo e Direttrice Fondazione Appennino Annalisa Romeo



Ore 17.30  FESTIVAL DEL LAVORO NELLE AREE INTERNE



Saluti di Florindo Rubbettino (Rubbettino) e Roberto Parisi (RESpro - Università degli Studi del Molise)



Presentazione del libro Montagne a bassa definizione. Introduce e modera Rossella Del Prete (RESpro - Università degli Studi del Sannio). Intervengono Federico Di Cosmo (curatore del volume - Politecnico di Milano) e Mauro Varotto (Università degli Studi di Padova).



Ore 18.30  Serata di Comunità con cena e musica. Performance del Complesso Bandistico Città di Montemurro



Intrattenimento musicale a cura di Sergio Santalucia (polistrumentista) e Antonio Anzalone (chitarra)







6 dicembre  Sala ex convento San Domenico



Ore 17.00. Saluti di Senatro Di Leo, Sindaco Comune di Montemurro, e dei rappresentanti istituzionali presenti.



Consegna del Premio Appennino a Mons. Felice Accrocca. Modera e intervista il giornalista Gianni Molinari.



Ore 18.30. F.A.ME. - Festival Appennino Mediterraneo. Spettacolo Sorella aqua con Meridies Cello Quartet (Roberto Chiapperino, Giovanna DAmato, Daniele Miatto, Luciano Tarantino) e Erminio Truncellito, voce recitante.

