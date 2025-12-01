|
|
|Calvera a GUSTARTE, la prima edizione della fiera dei territori
1/12/2025
|Il nuovo percorso di valorizzazione turistico, enogastronomico e culturale dei territori italiani è partito dal sud: il 28-29-30 novembre 2025 si è svolta a Gravina in Puglia GustArte la prima fiera nazionale dedicata alla promozione dei prodotti tipici locali, dellartigianato, delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze storiche - architettoniche - culturali del territorio Italiano. Lidea scaturisce dalla mente di Oronzo Rufino, manager del turismo e Presidente del Consozio di Calcarea APS, con lobbiettivo di esplorare e valorizzare, attraverso le Pro Loco di tutta Italia, le peculiarità nascoste dei rispettivi territori affinchè attraverso un interscambio anche culturale si possa beneficiare reciprocamente di un business innovativo come di un turismo esperenziale. Questa iniziativa è una pietra miliare atta a rendere il Sud non solo attraente turisticamente ma anche attrattivo per investimenti e nuove idee da condividere. Alla prima edizione, la Valle del Serrapotamo è stata presente attraverso il Comune di Calvera nella persona del Sindaco Pasquale Bartolomeo, il vicesindaco Daniel Rondinelli, unitamente alla Pro Loco di Calvera rappresentata da Cinzia Francolino (Presidente). Nellarea espositori hanno trovato spazio anche strutture ricettive e produttori artigianali della Valle del serrapotamo, quali la Dimora Don Rodrigo di Calvera, Il Borgo San Vito di Fardella, La Casetta dei Raskatelli di Fardella ed il pastificio Le Bontà di Miskiglio di Fardella. Il grande clamore si è acceso nellarea cooking dove il Comunne di Calvera, parte diun progetto denominato La Via Del Miskiglio che unisce quattro comuni: Calvera, Teana, Fardella, Chiaromonte, ha organizzato insieme alla Pro Loco Calvera APS e lassociazione La Lente, una degustazione dei rascatielli di mischiglio che ha ottenuno un incredibile successo culinario grazie anche allabilità del cuoco Salvatore Arbia ed alla bravissima assistente Marianna Consiglio che durante la preparazione hanno dettagliatamente spiegato le origini e le caratteristiche di bontà del miskiglio. Il pubblico che ha partecipato alla degustazione ha enormemente apprezzato il prodotto e numerose sono state le prenotazioni per levento Sagra dei Maccaruni cu fierr (una delle tappe gastronimiche del progetto La Via del Miskiglio) che si svolgerà a Calvera il 10 agosto 2026. Un particolare ringraziamento va al Promotore di Gustarte Oronzo Rufino per la calorosa e professionale accoglienza, come al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per aver concesso il patrocinio gratuito della Regione, dimostrando di aver compreso limportanza di questo evento anche per lo sviluppo del territorio lucano, privilegiato altresì dalla vicinanza geografica.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|1/12/2025 - XI Cerimonia di Accensione dellAlbero del Donatore
Anche questanno la nostra comunità si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e simbolici del periodo natalizio: la Cerimonia di Accensione dellAlbero del Donatore, promossa dallAVIS Comunale di Terranova di Pollino, giunta alla sua undicesima edizione.
Un appunt...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Calvera a GUSTARTE, la prima edizione della fiera dei territori
Il nuovo percorso di valorizzazione turistico, enogastronomico e culturale dei territori italiani è partito dal sud: il 28-29-30 novembre 2025 si è svolta a Gravina in Puglia GustArte la prima fiera nazionale dedicata alla promozione dei prodotti tipici loca...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Presentata la conferenza online 'Le trappole del mondo virtuale La bellezza della vita vera'
Si è svolta lunedì pomeriggio presso la sede della BCC Basilicata la conferenza stampa di presentazione della conferenza online Le trappole del mondo virtuale La bellezza della vita vera, promossa dallAssociazione Dea per sempre ODV ETS e rivolta a tutte ...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Screening sul diabete a Potenza: ampia partecipazione e prevenzione in primo piano
Ampia partecipazione di cittadini, soprattutto del Rione Macchia Romana di Potenza, allo screening sul diabete promosso dallALAD FAND Basilicata presso la Parrocchia di Gesù Maestro il 30 novembre. Controlli di glicemia, pressione, peso, temperatura e saturaz...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV