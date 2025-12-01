Il nuovo percorso di valorizzazione turistico, enogastronomico e culturale dei territori italiani è partito dal sud: il 28-29-30 novembre 2025 si è svolta a Gravina in Puglia GustArte la prima fiera nazionale dedicata alla promozione dei prodotti tipici locali, dellartigianato, delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze storiche - architettoniche - culturali del territorio Italiano. Lidea scaturisce dalla mente di Oronzo Rufino, manager del turismo e Presidente del Consozio di Calcarea APS, con lobbiettivo di esplorare e valorizzare, attraverso le Pro Loco di tutta Italia, le peculiarità nascoste dei rispettivi territori affinchè attraverso un interscambio anche culturale si possa beneficiare reciprocamente di un business innovativo come di un turismo esperenziale. Questa iniziativa è una pietra miliare atta a rendere il Sud non solo attraente turisticamente ma anche attrattivo per investimenti e nuove idee da condividere. Alla prima edizione, la Valle del Serrapotamo è stata presente attraverso il Comune di Calvera nella persona del Sindaco Pasquale Bartolomeo, il vicesindaco Daniel Rondinelli, unitamente alla Pro Loco di Calvera rappresentata da Cinzia Francolino (Presidente). Nellarea espositori hanno trovato spazio anche strutture ricettive e produttori artigianali della Valle del serrapotamo, quali la Dimora Don Rodrigo di Calvera, Il Borgo San Vito di Fardella, La Casetta dei Raskatelli di Fardella ed il pastificio Le Bontà di Miskiglio di Fardella. Il grande clamore si è acceso nellarea cooking dove il Comunne di Calvera, parte diun progetto denominato La Via Del Miskiglio che unisce quattro comuni: Calvera, Teana, Fardella, Chiaromonte, ha organizzato insieme alla Pro Loco Calvera APS e lassociazione La Lente, una degustazione dei rascatielli di mischiglio che ha ottenuno un incredibile successo culinario grazie anche allabilità del cuoco Salvatore Arbia ed alla bravissima assistente Marianna Consiglio che durante la preparazione hanno dettagliatamente spiegato le origini e le caratteristiche di bontà del miskiglio. Il pubblico che ha partecipato alla degustazione ha enormemente apprezzato il prodotto e numerose sono state le prenotazioni per levento Sagra dei Maccaruni cu fierr (una delle tappe gastronimiche del progetto La Via del Miskiglio) che si svolgerà a Calvera il 10 agosto 2026. Un particolare ringraziamento va al Promotore di Gustarte Oronzo Rufino per la calorosa e professionale accoglienza, come al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per aver concesso il patrocinio gratuito della Regione, dimostrando di aver compreso limportanza di questo evento anche per lo sviluppo del territorio lucano, privilegiato altresì dalla vicinanza geografica.