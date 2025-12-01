Si è svolta lunedì pomeriggio presso la sede della BCC Basilicata la conferenza stampa di presentazione della conferenza online Le trappole del mondo virtuale  La bellezza della vita vera, promossa dallAssociazione Dea per sempre ODV ETS e rivolta a tutte le scuole secondarie di I e II grado della Basilicata.



Liniziativa, sostenuta dal fondo etico della BCC Basilicata e patrocinata dallUfficio Scolastico Regionale, in collaborazione con il Garante per lInfanzia e lAdolescenza e la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, si terrà il 3 dicembre 2025 alle 9.30 in diretta streaming a cura di TRM Network.



Il progetto nasce in memoria di Anna Dea Mastronardi Fiore, giovane studentessa lucana scomparsa nel 2024, con lobiettivo di sensibilizzare sul disagio giovanile, in particolare quello legato alluso improprio del web e dei social media, e di promuovere un approccio consapevole e responsabile alla vita digitale.



Durante la conferenza stampa sono stati illustrati i contenuti delliniziativa, che prevede una prima sessione di saluti istituzionali e, successivamente, lintervento da remoto del prof. Marco Camisani Calzolari, esperto di comunicazione digitale, docente universitario e divulgatore scientifico con oltre 35 anni di esperienza nello studio delle nuove tecnologie. Gli studenti potranno partecipare attivamente ponendo domande in forma scritta tramite WhatsApp durante la diretta.



Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e degli enti partner, che hanno condiviso riflessioni e obiettivi del progetto.



Le parole dei protagonisti



Mirna Mastronardi, Presidente dellAssociazione Dea per sempre, ha sottolineato:

"Viviamo in unepoca in cui il confine tra reale e virtuale è sempre più sottile. Questo progetto vuole creare un momento di riflessione, aiutando gli studenti a riscoprire la bellezza della vita vissuta con autenticità e a sviluppare senso critico e responsabilità, fondamentali per una cittadinanza digitale consapevole."



Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico Regionale della Basilicata, ha aggiunto:

"Il digitale può trasformarsi da risorsa educativa a fattore di rischio, soprattutto per gli adolescenti. Iniziative come questa integrano il lavoro quotidiano delle scuole e aiutano i ragazzi a riconoscere dinamiche e pericoli spesso invisibili."



Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata, ha evidenziato:

"Educare i giovani a un uso rispettoso degli strumenti digitali significa contrastare stereotipi, discriminazioni e violenze di genere, promuovendo relazioni sane e consapevolezza dei propri diritti."



Rossana Mignoli, Garante dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza, ha sottolineato:

"Il web è vasto e spesso i ragazzi navigano senza strumenti per riconoscere i rischi. Eventi come questo offrono unoccasione preziosa per costruire insieme un modo di abitare il digitale più sicuro, responsabile e umano."



Rossella Tosto, Direttore responsabile di TRM Network, ha dichiarato:

"La diretta streaming permetterà di raggiungere tutte le scuole lucane, garantendo unesperienza partecipativa e inclusiva. La sicurezza digitale richiede un impegno collettivo, istituzionale e mediatico."



Giorgio Costantino, Direttore Generale della BCC Basilicata, ha concluso:

"Investire sulleducazione digitale significa investire sul futuro del territorio. La BCC sostiene un progetto che unisce competenze, responsabilità e visione, rafforzando consapevolezza e spirito critico nei giovani."



Liniziativa rappresenta un importante momento di riflessione per studenti, famiglie e comunità, sottolineando limportanza di un utilizzo consapevole e sicuro delle nuove tecnologie.



