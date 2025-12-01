|
|Screening sul diabete a Potenza: ampia partecipazione e prevenzione in primo piano
1/12/2025
|Ampia partecipazione di cittadini, soprattutto del Rione Macchia Romana di Potenza, allo screening sul diabete promosso dallALAD FAND Basilicata presso la Parrocchia di Gesù Maestro il 30 novembre. Controlli di glicemia, pressione, peso, temperatura e saturazione, visite con diabetologo e dietista e fondo oculare. Possibilità di prenotare il vaccino Herpes Zoster. Liniziativa, guidata dai volontari dellassociazione, punta alla prevenzione in una regione con alta incidenza di diabete.
