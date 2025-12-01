HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Screening sul diabete a Potenza: ampia partecipazione e prevenzione in primo piano

1/12/2025

Ampia partecipazione di cittadini, soprattutto del Rione Macchia Romana di Potenza, allo screening sul diabete promosso dallALAD FAND Basilicata presso la Parrocchia di Gesù Maestro il 30 novembre. Controlli di glicemia, pressione, peso, temperatura e saturazione, visite con diabetologo e dietista e fondo oculare. Possibilità di prenotare il vaccino Herpes Zoster. Liniziativa, guidata dai volontari dellassociazione, punta alla prevenzione in una regione con alta incidenza di diabete.



