Devoti in Devozione: arti, letture e spiritualità nel Sasso Barisano di Matera 1/12/2025 Devoti in Devozione è il palinsesto di iniziative socio-culturali che animeranno il Sasso Barisano di Matera tra dicembre 2025 e gennaio 2026, offrendo un percorso diffuso tra mostre, concerti, presentazioni di pubblicazioni, performance di teatro-musica, conversazioni a più voci.

Il programma, progettato e coordinato da MeWe società cooperativa socio-culturale di comunità, unitamente ai delegati episcopali della Commissione Cultura dellArcidiocesi di Matera-Irsina, esplora la devozione popolare come pratica artistica, culturale e sociale, collante comunitario intergenerazionale e diacronico. Si avvale di preziose collaborazioni di numerose realtà imprenditoriali della Murgia, della Basilicata e del Mezzogiorno, a partire dalle case editrici, nonché di ricercatori, scrittori, performer, musicisti, artisti visivi, che da diversi lustri indagano il tema portante del palinsesto, percorrendo, con profondità di sguardo, cammini devozionali e analizzando altresì tracce e opere di arte sacra di ieri e di oggi.

«Abbiamo inteso sostenere lavvio operativo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026  spiega Paola Saraceno di MeWe  donando, come imprenditori devoti tanto alleconomia della cultura e della creatività made in Sud, quanto agli aspetti comunitari, questo palinsesto che si compone di tre mostre darte e ventidue appuntamenti di rilievo. Vogliamo declinare la cultura come fatto sociale e identitario, valorizzare la filiera editoriale del Mezzogiorno, rendere fruibili chiese restaurate ma abitualmente chiuse e lì dare casa a Giuseppe Dabraio, presepista, a Michele Morelli, fotografo, a Donato Fusco, scultore di radici di ulivo del qui e ora, oltre che visibilità a studiosi, autori, artisti e poeti meridionali, che nutrono la nostra mente e proteggono dalloblio immensi patrimoni materiali e immateriali.»

«Cittadini e visitatori temporanei nella Città patrimonio Unesco  prosegue Paola Saraceno  sono invitati a partecipare dal 6 dicembre al 18 gennaio agli appuntamenti selezionati con conoscenza e coscienza di luoghi e persone. Abbiamo inteso dedicare un lungo tempo di progettazione del palinsesto alla ricerca di testi, performance teatrali, scalette musicali sul tema, per mostrare così ammirazione e gratitudine nei confronti di coloro che, con enorme impegno, professionalità, amore per il nostro territorio e per le persone che lo abitano, si spendono da molti anni nel settore culturale e creativo, mai disgiunto dalla sua funzione sociale.»

Dal 6 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 saranno tre le mostre fruibili al pubblico. Nella Chiesa di San Biagio sarà allestito il primo quadro plastico Comune Sentire di Giuseppe Dabraio, che propone una rappresentazione presepiale della devozione popolare a San Rocco di Tolve, ampliata da scatti fotografici di Michele Morelli sullantropologia della devozione al Santo patrono di molti comuni lucani e pugliesi. Nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, in Sasso Barisano, saranno invece presentati il secondo e il terzo quadro plastico di Dabraio, dedicati alla devozione verso Maria Santissima della Bruna e verso la Madonna Nera di Viggiano. Parallelamente, alla Gallery Sax Art saranno esposte le sculture antropomorfe Ulivi Animati, Sculture Antropomorfe del maestro Donato Fusco, a evidenziare la dimensione naturalistica e ambientale come primo atto devozionale.

Devoti in Devozione prenderà il via 6 dicembre con linaugurazione delle mostre Comune Sentire e la presentazione del Cinto Votivo MeWe, totem dellintero palinsesto, realizzato nel laboratorio darte del riciclo del centro diurno della cooperativa sociale Questa Città di Gravina in Puglia, struttura riabilitativa psichiatrica. Prevista anche una conversazione sul tema Devozioni popolari in Lucania. Il 7 dicembre, invece, sarà inaugurata la mostra Ulivi Animati e si terrà un incontro dedicato alla mini raccolta poetica Allombra della luna di Roberto Linzalone, poeta e agitatore culturale materano, presentato dalla giornalista Beatrice Volpe.

Durante il mese di dicembre saranno inoltre presentati i volumi Nei misteri della Bruna (Giannatelli Edizioni) di Franco Moliterni e La via micaelica della Murgia (Algramà Editore) a cura di Giuseppe Marrulli. In programma anche la performance teatrale Tra il serio e laceto: dalla mela di Eva al baccalà di Robinson Crusoe di e con Stefania De Toma, il 18 dicembre alla Gallery Sax Art, il concerto In gran coro per Maria della Polifonica Rosa Ponselle diretta dal maestro Giuseppe Ciaramella, il 21 dicembre nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, sessioni di ritratti dal vivo a cura dellartista Gianni Roppo, il 28 dicembre, e una visita guidata riservata ai tanti protagonisti del palinsesto nel Santuario diocesano di San Francesco di Paola, scrigno di arte sacra, il 29 dicembre.

Il calendario proseguirà a gennaio con una serie di eventi che includono la performance musicale Risonanze tra sacro e popolare a cura di Ars Nova Matera, tre appuntamenti dedicati alle famiglie e alle scuole con lautrice e illustratrice Yile Gao, la presentazione del volume La solitudine del cormorano (Round Midnight Edizioni) di Antonio Corvino e la conversazione Le povertà del qui e ora, con interventi di studiosi, cooperatori e delegati dellArcidiocesi di Matera-Irsina. Saranno inoltre presentati il volume Edicole votive a Matera (Editore Antros) e il progetto Colori e voci per Gaza, con proiezione e dialogo critico sul rapporto tra arte e geopolitica. La rassegna continuerà il 15 gennaio con la performance Cadute. Da Michelangelo Buonarroti a Domenico Ventura di e con Donato Emar Laborante, con contributi musicali di Daniela Ippolito, e si concluderà il 18 gennaio con la presentazione del volume Maria de Bruna. Riti, storia e immagini (Edizioni Magister) di Nicola DImperio e Cristina Garzone.

Le mostre e molti degli eventi sono a ingresso libero, mentre alcune iniziative prevedono un contributo o la prenotazione. Il palinsesto invita inoltre i partecipanti a sostenere la dimensione solidale delliniziativa, portando generi alimentari non deperibili destinati al progetto Granello di Senape della Parrocchia di San Rocco.



