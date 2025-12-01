|
|I colori dellAutonomia: a Potenza levento finale
1/12/2025
|Il 4 dicembre 2025, dalle ore 17.00, nel Palazzo della Cultura a Potenza si svolgerà l'evento conclusivo del progetto I colori dellAutonomia: Laboratori sperimentali per linclusione sociale e lavorativa per adolescenti con disturbo dello spettro autistico. Liniziativa è rivolta a genitori, insegnanti di sostegno, educatori ed operatori del terzo settore, con lobiettivo di promuovere percorsi concreti di autonomia, socializzazione e inserimento lavorativo per ragazzi nello spettro autistico.
Durante lincontro interverranno Giovanni Ferrarese della Cooperativa Sociale Adan, Antonio Corona della Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Giuseppe Romaniello del Comune di Potenza, e il Sindaco di Sasso di Castalda Nardo Rocchino. Saranno inoltre presenti Stefano Giammaria di Uecoop Basilicata e Roberta Maulà, operatrice per linserimento lavorativo, che approfondiranno il ruolo della cooperazione sociale come ponte tra bisogni individuali e opportunità reali.
Verranno illustrate esperienze concrete di inclusione sociale e inserimento lavorativo, con laboratori sperimentali e programmi personalizzati che valorizzano le abilità dei ragazzi, sostengono le fragilità e costruiscono progetti di vita partecipati. Sarà inoltre approfondito il concetto di progetto di vita individuale come strumento per favorire la piena partecipazione alla comunità e una transizione alletà adulta sostenuta e consapevole.
Liniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra famiglie, istituzioni e terzo settore, creando una rete di sostegno capace di garantire a ogni giovane con disturbo dello spettro autistico il diritto alla dignità, alla formazione e a un futuro di inclusione sociale e professionale. Lincontro si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione e i saluti finali.
