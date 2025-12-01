|
|San Severino Lucano, Simposio sul valore del Volontariato
1/12/2025
|Il 30 Novembre, in mattinata a S. Severino Lucano, presso il Centro Visite, Michele Tricarico Presidente di Lucaniaworld ETS APS Naturaempatia, Giannino Romaniello, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato della Basilicata, hanno offerto ai cittadini del piccolo borgo, una giornata per far conoscere lazione volontaria ed il mondo del non profit, che rappresenta un settore in crescita. Con il termine no profit si indica ogni attività fatta senza scopo di lucro, ovvero si opera per scopi sociali, culturali o di utilità pubblica, e non per generare profitto da distribuire ai soci o ai proprietari. La missione principale è servire una causa di interesse generale. Eventuali guadagni generati non vengono distribuiti agli azionisti o ai membri, ma vengono reinvestiti per continuare e finanziare le attività dell'organizzazione.
Presenti i minori migranti ospiti del Centro SAI di S. Severino Lucano, gestito dalla Cooperativa Sociale Lilliput, e la Responsabile del Centro,Francesca Costanza. Per un anno, i ragazzi, hanno partecipato al percorso formativo informale Facilitatori di Naturempatia, con la piantumazione e coltivazione dellorto sinergico familiare Vitale dal nome della proprietaria, Teresa Vitale, a Mezzana Torre, grazie allausilio della volontaria Donata Lo Duca di Lucaniaworld, ed del presidente Michele Tricarico. I giovani che hanno preso parte al progetto, durante il Simposio di Domenica, hanno ricevuto i certificati di partecipazione per il lavoro svolto, che potranno inserire nei curricula, come esperienza formativa acquisita ed uno dei partecipanti, a nome di tutti gli altri, ha ringraziato chi lo ha seguito ed in particolare, la Comunità di S. Severino Lucano per laccoglienza e per tutto ciò che sta facendo, aiutando chi come lui proviene da un altro paese. Importante ricordare che lorto sinergico, è stato realizzato con tecniche innovative come quella dei rialzi, che rendono meno faticose le attività poiché le piantagioni sono poste ad altezze tali da non doversi piegare per coltivarle. Giannino Romaniello, già Consigliere Regionale, ha poi spiegato che il CSV Basilicata di cui è Presidente è lAssociazione di Associazioni e che dal 2002 gestisce il Centro di Servizio al Volontariato della Basilicata. E composto da oltre 100 compagini associative e fornisce supporto per liscrizione al loro registro nazionale, nella stesura dei bilanci, ed in Basilicata, si occupa della formazione dei volontari con corsi come ad esempio quello sull uso dei defibrillatori ed antincendio. Di ultima attivazione sarà il corso per guida in zone particolari, rivolto ai soccorritori. A conclusione dellevento, i presenti hanno potuto ascoltare ottima musica, con il Concerto Matinèe Opera e dintorni, offerto dal quartetto di professionisti composto da Maria Cristina Mecca soprano, Giuseppe Coluzzi tenore, Carmine Viggiano violino e Paola Guarino pianoforte. I brani eseguiti sono stati: Carmen di Bizet, dalla Tosca, proposte due arie, Vissi darte E lucevan le stelle. Poi ancora, dalla Vedova allegra di Franz Lehar Tace il labbro. Successivamente I' te vurria vasà con versi di Russo e musica di Eduardo di Capua. Interpretati per il pubblico, Voce e notte con testo di Edoardo Nicolardi e musica di Ernesto De Curtis e come brano finale, Funiculì funiculàdi Giuseppe Turco con musica di Luigi Denza.
Rosanna Viceconti
