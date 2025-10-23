|
|A Marconia un incontro culturale promosso da Ce.C.A.M.
23/10/2025
|Sabato 25 Ottobre 2025, alle ore 18:30, nella sede dellAssociazione Culturale Ce.C.A.M., in Piazza Elettra, a Marconia, si svolgerà un incontro/confronto culturale con il Prof. Giuseppe Coniglio (Storico e Giornalista). Dopo i saluti di Antonio De Sensi (Assessore alla cultura del Comune di Pisticci) e Giovanni Di Lena (Presidente del Ce.C.A.M.,) interverranno e dialogheranno con lAutore Dino DAngella (Storico); Liliana Falotico (Docente di Filosofia e Storia) e Giuseppina Lo Massaro (Presidente Unitre Marconia).
Giuseppe Coniglio, giornalista e saggista, si è laureato in Lettere Classiche presso lUniversità Federico II di Napoli. Docente di Materie Letterarie, è oggi impegnato nel settore della ricerca storica. Direttore di organi di stampa locali, collabora dal 1974 con quotidiani e periodici. Tra i riconoscimenti, il I Premio Nazionale di Giornalismo Sever Milano (1980); il I Premio Basilicata Cidi per la saggistica (1999); il Dirupo DOro (2000) e il Piero Piepoli (2013).
Ad oggi, 120 sono le sue pubblicazioni. Al settore religioso ha dedicato Il Convento Francescano di Pisticci, Antiche Confraternite e La Chiesa Madre di Pisticci. Per le Edizioni Osanna di Venosa ha scritto Popoli e Civiltà della Magna Grecia. Quattro le opere sul Brigantaggio: Il Brigante Pagnotta e Il Brigante Cappuccino (Ed. Capone di Lecce); Il Brigantaggio a Pisticci (Ed. Metapontine) e le monografie su Marco Scerra e Antonio Gasperone. Altre opere di rilievo Pisticci 1799: Società, Clero e Giacobini, La Colonia Confinaria di Pisticci, Le nostre Bandi Musicali, La Notte S. Apollonia, Pisticcesi illustri, Pisticci: profili di donne, ecc.
