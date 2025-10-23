|
|
|Teatro, cura ed educazione per crescere in pace
23/10/2025
|L1 e il 2 novembre IAC - Centro Arti Integrate presenterà a Matera, allinterno della rassegna Il Teatro Che Cresce, la sua ultima produzione artistica: EH-OH! In marcia per la pace, uno spettacolo poetico e potente dedicato a tutte le bambine e a tutti i bambini che vivono in situazioni di guerra. Ispirato al testo La crociata dei bambini di Bertolt Brecht, lo spettacolo racconta la vita e la sopravvivenza di una bambina e di un soldato in un luogo di macerie e dellamicizia che nasce tra i due.
In occasione dello spettacolo, sabato 1 novembre alle ore 10:00, si terrà lincontro pubblico Infanzia e pace, cura ed educazione per crescere in pace, con la partecipazione di:
Riccardo Bosi, pediatra, docente alla Sapienza Università di Roma e alla Pontificia Facoltà Auxilium, esperto di etnopediatria e cooperazione umanitaria;
Anna Delorenzo, insegnante impegnata in percorsi di educazione alla pace nella scuola primaria. Partecipa al gruppo nazionale Strumenti di democrazia in classe Quattro passi a scuola per una pedagogia dellemancipazione del MCE (Movimento di cooperazione educativa) e al gruppo territoriale MCE di Matera in fase di costituzione.
Lincontro vuole porre attenzione sulle conseguenze della guerra sullinfanzia e su come costruire percorsi educativi fondati sulla cura, la convivenza e la nonviolenza.
Liniziativa è promossa da IAC Centro Arti Integrate, in collaborazione con Tengaguerrancap e il Comitato per la pace - Matera. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e il Comune di Matera.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/10/2025 - Festa nazionale sport US Acli: Sport, salute e natura protagonisti a Cirigliano
Una splendida giornata di sport, benessere e scoperta della natura ha animato Cirigliano, nel cuore della Basilicata, in occasione dellottava giornata Nazionale dello Sport che vogliamo US ACLI Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cirigliano, Ciriglia...-->continua
|
|
|23/10/2025 - A Castronuovo di S.A. la passione dei fratelli Lauria per il 4x4 unisce sport e territorio
Tutto è iniziato molti anni fa dai fratelli Enzo e Gianni Lauria, con la costruzione del loro primo prototipo personale 4x4. Da quel momento la passione è cresciuta, trasformandosi prima in raduni in tutto il Sud Italia e poi in un vero lavoro: nasce così lof...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Avis: a Senise la XIII Edizione del premio Rosa Maria Schiraldi
Sabato 25 ottobre alle 18.00, nella sala convegni del complesso monumentale di San Francesco a Senise, si terrà la XIII edizione del premio Rosa Maria Schiraldi, promosso dallAvis locale in occasione della festa della Donna Donatrice. Il riconoscimento ce...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Teatro, cura ed educazione per crescere in pace
L1 e il 2 novembre IAC - Centro Arti Integrate presenterà a Matera, allinterno della rassegna Il Teatro Che Cresce, la sua ultima produzione artistica: EH-OH! In marcia per la pace, uno spettacolo poetico e potente dedicato a tutte le bambine e a tutti i b...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV