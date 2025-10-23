HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Teatro, cura ed educazione per crescere in pace

23/10/2025

L1 e il 2 novembre IAC - Centro Arti Integrate presenterà a Matera, allinterno della rassegna Il Teatro Che Cresce, la sua ultima produzione artistica: EH-OH! In marcia per la pace, uno spettacolo poetico e potente dedicato a tutte le bambine e a tutti i bambini che vivono in situazioni di guerra. Ispirato al testo La crociata dei bambini di Bertolt Brecht, lo spettacolo racconta la vita e la sopravvivenza di una bambina e di un soldato in un luogo di macerie e dellamicizia che nasce tra i due.

In occasione dello spettacolo, sabato 1 novembre alle ore 10:00, si terrà lincontro pubblico Infanzia e pace, cura ed educazione per crescere in pace, con la partecipazione di:

Riccardo Bosi, pediatra, docente alla Sapienza Università di Roma e alla Pontificia Facoltà Auxilium, esperto di etnopediatria e cooperazione umanitaria;
Anna Delorenzo, insegnante impegnata in percorsi di educazione alla pace nella scuola primaria. Partecipa al gruppo nazionale Strumenti di democrazia in classe  Quattro passi a scuola per una pedagogia dellemancipazione del MCE (Movimento di cooperazione educativa) e al gruppo territoriale MCE di Matera in fase di costituzione.
Lincontro vuole porre attenzione sulle conseguenze della guerra sullinfanzia e su come costruire percorsi educativi fondati sulla cura, la convivenza e la nonviolenza.
Liniziativa è promossa da IAC  Centro Arti Integrate, in collaborazione con Tengaguerrancap e il Comitato per la pace - Matera. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e il Comune di Matera.



ALTRE NEWS

