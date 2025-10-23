Tutto è iniziato molti anni fa dai fratelli Enzo e Gianni Lauria, con la costruzione del loro primo prototipo personale 4x4. Da quel momento la passione è cresciuta, trasformandosi prima in raduni in tutto il Sud Italia e poi in un vero lavoro: nasce così lofficina Extreme Car 4x4, oggi una delle realtà di riferimento nel settore off-road del Sud.

Dalla collaborazione con un gruppo di amici nasce il Club Affondo 4x4, che conta oggi 29 soci e si è trasformato in una vera famiglia, guidata dal presidente Enzo Lauria e sostenuta dallimpegno di tutti i membri. La passione comune ha portato alla creazione di un percorso off-road a Castronuovo e allorganizzazione del primo raduno nazionale di off-road: 116 auto hanno invaso il paese, attirando appassionati da Puglia, Calabria, Campania e Basilicata. Levento ha riscosso enorme successo, suscitando stupore e meraviglia tra la popolazione locale e promuovendo il territorio come meta turistica a quattro ruote.

Ma il Club Affondo 4x4 non si limita solo agli eventi. Ogni anno i soci si dedicano alla cura del territorio, pulendo sentieri e gestendo autonomamente lo smaltimento dei rifiuti, dimostrando un forte legame e rispetto per lambiente locale.

Lentusiasmo per la buona riuscita del primo raduno ha spinto il club a guardare già al futuro, con lobiettivo di organizzare eventi ancora più grandi e coinvolgenti, sempre con lo spirito di amicizia, passione per il fuoristrada e amore per Castronuovo e la sua natura.

