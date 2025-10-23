|
|
|Avis: a Senise la XIII Edizione del premio Rosa Maria Schiraldi
23/10/2025
|Sabato 25 ottobre alle 18.00, nella sala convegni del complesso monumentale di San Francesco a Senise, si terrà la XIII edizione del premio Rosa Maria Schiraldi, promosso dallAvis locale in occasione della festa della Donna Donatrice. Il riconoscimento celebra ogni anno donne che si sono distinte nel volontariato, nella cura del prossimo e nella difesa dei diritti.
Anche per ledizione 2025 la commissione giudicatrice, presieduta da Sissi Ruggi, Presidente dellOrdine dei Giornalisti della Basilicata, ha analizzato con attenzione le candidature arrivate da tutta la regione. Tra le proposte, una ha conquistato la giuria, composta oltre che dalla Presidente Ruggi, anche dalla Presidente di Avis Basilicata Elena Nolè, dal Presidente dellAvis Senise Ermiliano Caporale e da due membri del direttivo senisese scelti tramite sorteggio, Lucia Polito e Mariarosa Rovitto.
La vincitrice rappresenta la forza silenziosa e instancabile del volontariato, incarnando altruismo, dedizione e amore concreto per il prossimo. La sua storia è fatta di impegno quotidiano, coraggio e determinazione, un esempio capace di ispirare lintera comunità. Lattesa sarà premiata sabato, quando il nome sarà svelato davanti al pubblico, celebrando un percorso di generosità e cuore che merita riconoscimento e gratitudine.
