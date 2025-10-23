HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Avis: a Senise la XIII Edizione del premio Rosa Maria Schiraldi

23/10/2025

Sabato 25 ottobre alle 18.00, nella sala convegni del complesso monumentale di San Francesco a Senise, si terrà la XIII edizione del premio Rosa Maria Schiraldi, promosso dallAvis locale in occasione della festa della Donna Donatrice. Il riconoscimento celebra ogni anno donne che si sono distinte nel volontariato, nella cura del prossimo e nella difesa dei diritti.
Anche per ledizione 2025 la commissione giudicatrice, presieduta da Sissi Ruggi, Presidente dellOrdine dei Giornalisti della Basilicata, ha analizzato con attenzione le candidature arrivate da tutta la regione. Tra le proposte, una ha conquistato la giuria, composta oltre che dalla Presidente Ruggi, anche dalla Presidente di Avis Basilicata Elena Nolè, dal Presidente dellAvis Senise Ermiliano Caporale e da due membri del direttivo senisese scelti tramite sorteggio, Lucia Polito e Mariarosa Rovitto.
La vincitrice rappresenta la forza silenziosa e instancabile del volontariato, incarnando altruismo, dedizione e amore concreto per il prossimo. La sua storia è fatta di impegno quotidiano, coraggio e determinazione, un esempio capace di ispirare lintera comunità. Lattesa sarà premiata sabato, quando il nome sarà svelato davanti al pubblico, celebrando un percorso di generosità e cuore che merita riconoscimento e gratitudine.




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
23/10/2025 - Festa nazionale sport US Acli: Sport, salute e natura protagonisti a Cirigliano

Una splendida giornata di sport, benessere e scoperta della natura ha animato Cirigliano, nel cuore della Basilicata, in occasione dellottava giornata Nazionale dello Sport che vogliamo US ACLI Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cirigliano, Ciriglia...-->continua
23/10/2025 - A Castronuovo di S.A. la passione dei fratelli Lauria per il 4x4 unisce sport e territorio

Tutto è iniziato molti anni fa dai fratelli Enzo e Gianni Lauria, con la costruzione del loro primo prototipo personale 4x4. Da quel momento la passione è cresciuta, trasformandosi prima in raduni in tutto il Sud Italia e poi in un vero lavoro: nasce così lof...-->continua
23/10/2025 - Avis: a Senise la XIII Edizione del premio Rosa Maria Schiraldi

Sabato 25 ottobre alle 18.00, nella sala convegni del complesso monumentale di San Francesco a Senise, si terrà la XIII edizione del premio Rosa Maria Schiraldi, promosso dallAvis locale in occasione della festa della Donna Donatrice. Il riconoscimento ce...-->continua
23/10/2025 - Teatro, cura ed educazione per crescere in pace

L1 e il 2 novembre IAC - Centro Arti Integrate presenterà a Matera, allinterno della rassegna Il Teatro Che Cresce, la sua ultima produzione artistica: EH-OH! In marcia per la pace, uno spettacolo poetico e potente dedicato a tutte le bambine e a tutti i b...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo