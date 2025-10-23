HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Festa nazionale sport US Acli: Sport, salute e natura protagonisti a Cirigliano

23/10/2025

Una splendida giornata di sport, benessere e scoperta della natura ha animato Cirigliano, nel cuore della Basilicata, in occasione dellottava giornata Nazionale dello Sport che vogliamo US ACLI Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cirigliano, Cirigliano Adventure Park, Global Sporting Club, Oasi WWF Costa Jonica e Biologico è... Natura.
Levento ha trasformato il borgo lucano e il suo straordinario bosco, scenario naturale di rara bellezza, in un grande spazio allaria aperta dove lo sport si è unito alla salute e alla conoscenza del territorio.
Un laboratorio di sport e benessere
Durante la giornata, bambini, ragazzi e adulti hanno potuto sperimentare numerose discipline sportive: arrampicata, parco avventura, campi multisport, tiro con larco, pallavolo e pallacanestro.
Attività pensate non solo per divertirsi, ma anche per promuovere la salute fisica e mentale, valori cardine dellUS ACLI.
Lobiettivo è stato quello di incoraggiare uno stile di vita attivo, allinsegna della socialità e del rispetto per lambiente, dimostrando come lo sport in natura possa diventare un autentico strumento di crescita personale e collettiva.
La voce del presidente
Nel suo intervento, il presidente regionale dellUnione Sportiva ACLI Basilicata, Vincenzo Di Sanzo, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita delliniziativa:
Ringrazio di cuore tutti i ragazzi, le ASD associate e, in modo particolare, la ASD Global Sporting Club, che gestisce con passione e competenza il Cirigliano Adventure Park. Un grazie sincero anche al sindaco di Cirigliano, Marco Delorenzo, per la disponibilità delle strutture e della collaborazione che hanno reso possibile questa giornata allinsegna dello sport e della salute.
La natura come palestra di vita
Il bosco di Cirigliano, con la sua atmosfera autentica e incontaminata, ha rappresentato la cornice perfetta per levento. Un luogo in cui è stato possibile riscoprire il legame tra attività fisica e ambiente naturale, sperimentando un modo diverso di vivere lo sport: immersi tra alberi, profumi e suoni della natura.
Particolare successo ha riscosso il laboratorio didattico Gli antichi frutti del progetto Biologico è... Natura, che ha permesso ai più giovani di conoscere da vicino frutti dimenticati, erbe e piante del sottobosco, veri custodi della biodiversità lucana. Unesperienza educativa che ha unito curiosità, scienza e tradizione, restituendo ai partecipanti la consapevolezza dellimportanza della natura come fonte di salute e benessere.
Un successo condiviso
La manifestazione ha confermato come lo sport possa essere strumento di aggregazione, crescita e rispetto per lambiente, capace di trasmettere valori positivi e di creare comunità.
Uniniziativa che ha unito persone, associazioni e istituzioni sotto un unico grande obiettivo: vivere lo sport come esperienza di salute, condivisione e amore per la natura.



