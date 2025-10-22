Le foreste vetuste del Pollino tornano al centro del dibattito scientifico e ambientale con una giornata di confronto organizzata dallEnte Parco Nazionale del Pollino presso la Sala Luigi Viola del Complesso Monumentale di Santa Maria della Consolazione. Lappuntamento si inserisce nellambito del progetto OLD GROWTH FOR. POLLINO (ID N° NBFC_S8P1_0035), dedicato allo studio e alla valorizzazione delle aree forestali più antiche del Parco, veri e propri archivi viventi di biodiversità. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del Commissario Straordinario dellEnte Parco, Luigi Lirangi, del dirigente dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, Rocco Capobianco, e del dirigente del Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Calabria, Giovanni Aramini. Nel corso della giornata, lEnte Parco Nazionale del Pollino, amministratori locali e regionali, rappresentanti del Reparto Carabinieri Forestali Parco e referenti scientifici del progetto si confronteranno sui risultati delle campagne di indagine condotte nei boschi vetusti del Pollino.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda e un workshop tecnico rivolto a gli operatori del settore. Al termine dellincontro, sarà chiesto ai partecipanti di proporre il nome per una delle tre nuove formazioni vetuste individuate, un modo per coinvolgere la comunità nella conoscenza e nella tutela del patrimonio naturale del Parco. «Le foreste vetuste del Pollino rappresentano la memoria viva del nostro territorio: ecosistemi che raccontano la storia naturale e culturale del Parco, ma anche la nostra responsabilità verso il futuro», ha dichiarato Luigi Lirangi, Commissario Straordinario dellEnte Parco Nazionale del Pollino. «Il progetto OLD GROWTH FOR. POLLINO unisce ricerca, tutela e partecipazione, riaffermando il ruolo del Parco come laboratorio di sostenibilità e luogo dincontro tra comunità scientifica e comunità locali. Difendere queste foreste significa custodire lequilibrio tra uomo e natura che da secoli caratterizza il Pollino, valorizzando un patrimonio che appartiene a tutti.»