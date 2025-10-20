Fantastico Medioevo, il Festival 'Parole, tra passato e presente' 20/10/2025 Riscoprire il Medioevo non come età oscura, ma come laboratorio di idee che ancora oggi parla al nostro tempo. E questo lobiettivo del Festival Parole, tra passato e presente a cura del prof. Fulvio Delle Donne che si terrà nel castello federiciano di Melfi il 24 e 25 ottobre, in occasione delle Giornate Medievali in programma nella cittadina del Vulture fino al 26 ottobre. Il Festival rientra tra le iniziative del progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Regione Normandia, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.



Veloci dialoghi tra storici, giornalisti ed esperti di politica, economia, ambiente, turismo e religione metteranno a confronto, da prospettive diverse e talvolta contrastanti, parole-chiave di ieri e di oggi: Stato, Mediterraneo, Ospitalità, Immagine, Castelli, Falconeria. Non mancherà lo sguardo sulla Santità e sulla Pace, nellanno dedicato a san Francesco, richiamando lesempio di Federico II e della sua Crociata della pace.



Si viene così a creare un corto circuito: stabilire un confronto diretto e costante tra passato e presente, per riflettere su concetti che restano centrali nella nostra attualità e che trovano un punto di snodo nella grande storia normanna e sveva. È quella stagione che fece della Basilicata, soprattutto tra XI e XIII secolo, un centro propulsivo di innovazioni culturali, ideologiche, sociali e politiche.



A Melfi, città in cui lImperatore svevo emanò le celebri Costituzioni che segnarono la nascita di un longevo Stato nel Mezzogiorno, il Medioevo torna a parlare al presente. Riconoscendo nel passato la strada da cui proveniamo e lidentità che ci caratterizza, la memoria diventa bussola per orientarci oggi e indicarci le rotte di domani.



Il programma, realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Melfi e il Gruppo Falconieri "De Arte Venandi", prenderà il via venerdì 24 ottobre alle 10:00 nella Sala del Trono del Castello, con il saluto del Sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, e lintervento del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi. Quattro saranno i dialoghi in programma nella mattinata: La Costituzione di Melfi, le leggi, le strutture, lidentità, le autonomie, tra ieri e oggi (ore 10:15, con Fulvio Delle Donne, storico del Medioevo, Università di Napoli Federico II, Direttore Scientifico di Fantastico Medioevo e Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, modera Oreste Lopomo giornalista RAI); Viaggi, pellegrinaggi, nutrizione e dieta mediterranea, tra ieri e oggi (ore 10:55, con Giuseppe Perta, storico del Medioevo, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, e Gianni Cicia, economista alimentare ed esperto di ricettari, Università di Napoli Federico II, modera Fulvio Delle Donne); Archeologia, storia, realtà, immaginario, valorizzazione, tra ieri e oggi (ore 11:35, con Francesca Sogliani, archeologa del Medioevo, Università della Basilicata e Antonio Clinco, ingegnere, responsabile tecnico del restauro di Palazzo San Gervasio, modera Rita Orlando, Manager culturale, Fondazione Matera Basilicata 2019); Religione, santità, agiografie, diocesi e concili, tra ieri e oggi (ore 12:15, con Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa e Francesco Panarelli, storico del Medioevo, Università della Basilicata, modera Anna Maria Sodano, giornalista, collaboratrice di Radio Vaticana).



Nel pomeriggio si riprenderà alle 17:30 con i dialoghi Natura, uomo, paesaggio, tra ieri e oggi (con Michele Campopiano, storico del Medioevo, Università di Catania, e Giuseppe Maglione, Sindaco di Melfi, modera Enzo Navazio, studioso); Cura degli animali, caccia, tra Oriente e Occidente, tra ieri e oggi (ore 18:15, con Giuseppe Mandalà, storico del Medioevo e arabista, Università di Milano, i falconieri Gianluca Barone, Andrea Ambrosini, Nico Pataleo, il veterinario Marco Canfolo, moderano Fulvio Delle Donne e il falconiere Vito Enrico). Alle 21:00 la prima giornata di Festival si chiuderà con il concerto Federico II e la musica del suo tempo. Dalle Laudi francescane ai canti damore, di primavera e di crociata di Trovatori e Minnesänger  della Micrologus Ensamble, nata nel 1984 con lo scopo di contribuire alla riscoperta e allinterpretazione della Musica Medievale, basandosi sulla ricerca delle fonti, sulle indagini storiche, paleografiche, organologiche ed iconografiche.



Sabato 25 ottobre il programma riprenderà alle 10:30 con gli altri quattro dialoghi del Festival: Storia e memoria, ricostruzioni narrative e cinematografiche, tra ieri e oggi ( con Marino Zabbia, storico del Medioevo, Università di Torino e Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, modera Massimo Brancati, giornalista, Capo Ufficio Stampa Giunta Regionale della Basilicata); Tra Oriente e Occidente: commerci, flussi, rotte, tra ieri e oggi (ore 11:10, con Amedeo Feniello, storico del Medioevo, Università dellAquila e Ilaria Fusacchia, economista, Università della Basilicata, modera Alessandro Panico, Assessore al bilancio del Comune di Melfi); Ritratti, descrizioni, rappresentazioni del potere, tra ieri e oggi (ore 11:50, con Pino Quartullo, attore e regista e Mirko Vagnoni, storico del Medioevo, Università della Basilicata, modera Fulvio Delle Donne); Federico II, san Francesco, le prospettive laiche e cristiane (ore 12:30, con Fulvio Delle Donne e Nicola Soldo, presbitero diocesano di Tricarico e teologo, Istituto Teologico di Basilicata e Pontificia Facoltà Teologica dellItalia Meridionale, modera Anna Maria Sodano).

20/10/2025 - Grande successo a Berlino per il pianista lucano Raffaele DAngelo

