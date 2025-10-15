Intrighi pericolosi è il secondo romanzo di Egidio Sproviero 15/10/2025 Dopo il successo di Strategia Criptata, Egidio Sproviero torna in libreria con Intrighi pericolosi (edito da Narrazioni Clandestine), suo secondo romanzo nel quale non mancano i richiami al precedente. Luscita è prevista per il 17 novembre, ma già il 7 novembre è in programma unanteprima di presentazione al Festival della letteratura di Policoro.

Un giallo nel quale lautore racconta i legami di potere di una Roma decadente e gotica che tra palazzi antichi e feste clandestine, diventa il palcoscenico di un potere oscuro che intreccia simboli esoterici, corruzione politica e traffici finanziari ed impone la sua longa manus fino in Basilicata, con sullo sfondo la speculazione di chi vede le ricchezze lucane come unopportunità da sfruttare.

Un filo conduttore fatto di ritmo, suspense ed originalità che non trascura le origini, come dimostra limpiego anche di termini dialettali.

«Fu nelle Lezioni americane che Calvino scrisse che la letteratura continuerà ad avere una funzione solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare».

Inizia così la prefazione di Piera Carlomagno, scrittrice e direttrice del Noir festival di Salerno.

«In un momento in cui leditoria comincia a trascurare la sua anima letteraria e rafforza, per difesa o necessità di sopravvivenza, quella commerciale - prosegue Carlomagno - non è facile coltivare larte del romanzo o, per dirla in maniera più diretta, diventa raro e prezioso quel romanzo che appare come un pezzo darte e non un prodotto da scaffale».

Ma secondo la direttrice del Noir Festival cè anche tanto altro: «Davanti allo scrittore si pone una scelta che sembra impossibile e che invece andrà operata: rispondere alle esigenze di mercato e quindi scrivere una storia che oggi anche lintelligenza artificiale sa inventare con buoni risultati oppure creare, immaginare, spingere oltre mente e corpo, ma anche, semplicemente, arricchire il lessico, evitare di ridurre la paratassi alla caption di Instagram, destrutturare e ristrutturare, mirare alluniversale uscendo dalla cerchia limitata dellIo e dellorizzonte famigliare. Gli Intrighi pericolosi di Egidio Sproviero, puntano decisamente sulla seconda possibilità, incuranti del precipizio creato dallimpoverimento culturale cominciato con unofferta televisiva sempre più lontana dai contenuti morali, scavato più in profondità dal proliferare dei messaggi e delle news, di una lettura lampo che riempie tempo e memoria, e con larma della semplificazione delle trame dei romanzi di tutti i generi, dal giallo alla saga familiare, dal noir allo storico: pochi personaggi, nessuna digressione, grande diffidenza verso il racconto corale».

I protagonisti principali della thriller sono: Marco, studente lucano che scopre una rete di intrighi attraverso antichi affreschi; Viola, larcheologa trascinata in un vortice di seduzione e inganni; Hernest, lo scrittore che sfrutta e corrompe.

«Loriginalità della storia - evidenzia ancora Carlomagno - la trama ben congegnata, la lingua sciolta, a volte luso plausibile di termini dialettali, labilità nel dialogo, i personaggi accesi che si muovono tra il Soglio Pontificio, una Roma elegante in cui pare di udire i passi notturni sulla pietra delle stradine storiche e una Basilicata lontana dagli opportuni stereotipi e più vicina ai segreti che la rendono invisibile e nello stesso tempo appetibile dalla global economy, una certa predilezione per gli episodi indipendenti e la sequenza orizzontale che però punta decisa sul nodo focale dellintreccio, sono dettagli narrativi che fanno sì che il romanzo raggiunga leffetto voluto, ossia quello di agganciare il lettore, pur percorrendo una strada diversa dalla solita, esulando dagli schemi dellamata-odiata retorica. La scelta delle azioni che creano lintreccio di ordito e trama non tradisce mai agli occhi del lettore la personalità dellautore; non ci sono cadute di tempo, nessun brano è riassunto, né tralucono conversazioni abbreviate, così che, come diceva Jean-Paul Sartre, il lettore non ha mai la tentazione di saltare fuori dal libro».

Egidio Sproviero, originario di Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, fisiatra e dirigente medico presso lUnità operativa di Riabilitazione del Plesso Ospedaliero Lentini di Lauria, oltre che di arte e scrittura è un grande appassionato di calcio. In passato è stato responsabile del settore medico dellALMAS Roma calcio, medico della Viterbese Calcio (responsabile della squadra Primavera) ed ha collaborato con lo staff medico della Lazio. Inoltre, per diversi anni, è stato presidente e dirigente della squadra del suo paese contribuendo al ritorno nella massima divisione regionale.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

