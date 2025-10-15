|
|Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, verrà celebrata nel suo paese d'origine. Sabato 18 ottobre, alle ore 16.30, la ragazza sarà ricevuta a Palazzo di Città dalla sindaca di Anzi, Filomena Graziadei.
La miss con la passione per il ricamo ereditata dalle nonne inaugurerà poi la mostra "Storia del ricamo artigianale di Anzi" che aprirà l'Anzi Folk Fest 2025.
Il festival, nato nel 1991 per celebrare il folclore locale, rientra nel progetto "Antichi mestieri e memorie anzesi" inserito nel patrimonio culturale immateriale della Regione Basilicata. L'iniziativa promuoverà ancora una volta la tutela delle tradizioni, dalla musica all'artigianato, al dialetto, con un occhio attento alle innovazioni che possono riattualizzare e rendere vive le intangibilità culturali lucane.
Madrina dell'evento sarà Miss Italia Katia Buchicchio, che nel clou della serata racconterà le emozioni che sta vivendo da prima Miss lucana in 86 anni di storia del concorso e del suo amore verso Anzi e la Basilicata.
