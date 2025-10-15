|
|
|Verso linfinito: un liceale e la ricerca della verità
15/10/2025
|Qual è la vera conoscenza? Cosa posso conoscere? Come? Intorno a questi interrogativi fondanti di ogni vera corrente gnoseologica, lautore, un giovanissimo studente di appena diciassette anni, Francesco Maria Maiuri, costruisce una serrata e metodologica argomentazione in riferimento allopera di Agostino dIppona, filosofo della tarda antichità, che sentì lesigenza di unire al notum della filosofia classica il novum della vivificante esperienza cristiana. Così, sulle orme platoniche, latto conoscitivo si trasforma in un itinerarium mentis ad Mentem; in un viaggio che, iniziato con i sensi rivalutati rispetto allottica parmenidea e sostenuto dallintelletto, giunge fino alla forma intellegibile di Dio. Un singolare lavoro pubblicato da Calabria Letteraria Editrice, con la prefazione di Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, mentre la postfazione è stata curata dalla professoressa Annamaria Partepilo.
Agostino, un uomo che prima di essere santo è ricercatore di Dio e dellumanità. Quellumanità che oggi sembra perdersi in mille rivoli, abbandonata dalla ragione, schiava di un notum secolarizzato, lontano dalla fede e dalla capacità di amare. Tutto dipende dalluomo, ammonisce il Vescovo dIppona: bene e male, merito e demerito. Uno scritto a metà tra la saggistica e la dissertazione. Tanti i filosofi, i teologi e i pensatori chiamati in aiuto da Francesco: un dialogo continuo oltre i confini del tempo. Tante le riflessioni e le domande su Dio, gli uomini, la fede e la ragione.
Un libro che fa pensare, che fa riflettere anche sul mondo di oggi, diviso comè tra guerra e pace, tra verità e mezze verità, tra povertà e ricchezza sfrenata. Sfogliando le pagine di questo saggio, dove vite vissute, teologia e filosofia si intrecciano, si riflette sulle grandi questioni che si presentano sotto gli occhi di tutti. La mente, capitolo dopo capitolo, si collega necessariamente ai giorni nostri: ci si ferma per riflettere, il pollice segna le pagine, si prende fiato e tempo, mentre man mano si guarda con occhi diversi la nostra esistenza, e ci si accorge, aiutati dai fini ragionamenti, di unumanità stanca, incapace di ergersi verso linfinito, dove fede e ragione si annullano. Per certi versi ci si arrende a un modernismo o a un postmodernismo che porta ad abbracciare, senza farsi molte domande, unintelligenza artificiale senza sentimenti, senza cuore; una creatura lontana dallumanesimo che tanto ha plasmato le società e parte del nostro tempo, lontana dalla fede, qualunque essa sia, quella fede fatta di umiltà, capace di misurarsi con gli uomini e linfinito.
Una contrapposizione che si manifesta giorno dopo giorno in tutta la sua drammaticità. Un uomo che getta la maschera, lontano da quella illuminazione agostiniana fatta di spiritualità e luce, i germi della felicità. La salvezza come la verità sembrano sempre più compromesse senza la ragione e la fede, senza quel rapporto ancestrale tra carne, sangue e spirito. Se letto con attenzione, il libro mostra il cammino che stiamo facendo, ci svela pregi e difetti di ieri e di oggi, ma allo stesso tempo ci mostra nuovi orizzonti, richiamando con voce decisa donne e uomini a riprendere le redini dellesistenza, unesistenza necessariamente fatta di fede e ragione.
Una limpida teoresi, quella di Francesco Maiuri, che si articola intorno a precisi concetti: la presenza in Agostino di un innatismo moderato in chiave trascendentale; lelaborazione della teoria del ponte gnoseologico che basa sullintuizione la certezza dellessere contingente e trascendente; la divisione di unontologia teologica in causale ed effettuale, che introduce il lettore alla gnoseologia dellamore. Tutto è sostenuto da unampia introduzione sulle forze fondamentali di questo viatico intellettuale: lintreccio di fides e ratio, che, lette in unottica ermeneutica e gadameriana, alla luce dellintero pensiero filosofico, anche posteriore ad Agostino, offrono quella sinfonia, mai disarmonica, tra mente e cuore, per conoscere quelle ragioni che la ragione non conosce.
Resta da giustificare come una tale opera sia stata scritta da un liceale nel pieno della sua adolescenza. Lautore risponde con una frase agostiniana di Julien Green: «Finché si è inquieti, si può star tranquilli!».
Vincenzo Diego
|
archivio
|ALTRE NEWS
|15/10/2025 - Verso linfinito: un liceale e la ricerca della verità
Qual è la vera conoscenza? Cosa posso conoscere? Come? Intorno a questi interrogativi fondanti di ogni vera corrente gnoseologica, lautore, un giovanissimo studente di appena diciassette anni, Francesco Maria Maiuri, costruisce una serrata e metodologica argomentazione in r...-->continua
|
|
|15/10/2025 - Miss Italia celebrata nella sua Anzi
Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, verrà celebrata nel suo paese d'origine. Sabato 18 ottobre, alle ore 16.30, la ragazza sarà ricevuta a Palazzo di Città dalla sindaca di Anzi, Filomena Graziadei.
La miss con la passione per il ricamo ereditata dall...-->continua
|
|
|14/10/2025 - Basilicata: a Maratea recuperati 60 kg di reti fantasma con Plastic Free
Un tratto di mare ha ritrovato sabato 11 ottobre un po della sua libertà grazie alla prima iniziativa Plastic Free dedicata al recupero delle reti fantasma a Maratea, in provincia di Potenza. Levento si è svolto con il supporto delle imprese di pesca locali,...-->continua
|
|
|14/10/2025 - La gravidanza è possibile anche con la sindrome di Behçet
Una ricerca condotta nellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, appena pubblicata sullautorevole rivista scientifica internazionale American journal of reproductive immunology, ha evidenziato che la sindrome di Behçet non peggiora durante la gra...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV