Verso linfinito: un liceale e la ricerca della verità 15/10/2025 Qual è la vera conoscenza? Cosa posso conoscere? Come? Intorno a questi interrogativi fondanti di ogni vera corrente gnoseologica, lautore, un giovanissimo studente di appena diciassette anni, Francesco Maria Maiuri, costruisce una serrata e metodologica argomentazione in riferimento allopera di Agostino dIppona, filosofo della tarda antichità, che sentì lesigenza di unire al notum della filosofia classica il novum della vivificante esperienza cristiana. Così, sulle orme platoniche, latto conoscitivo si trasforma in un itinerarium mentis ad Mentem; in un viaggio che, iniziato con i sensi  rivalutati rispetto allottica parmenidea  e sostenuto dallintelletto, giunge fino alla forma intellegibile di Dio. Un singolare lavoro pubblicato da Calabria Letteraria Editrice, con la prefazione di Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, mentre la postfazione è stata curata dalla professoressa Annamaria Partepilo.



Agostino, un uomo che prima di essere santo è ricercatore di Dio e dellumanità. Quellumanità che oggi sembra perdersi in mille rivoli, abbandonata dalla ragione, schiava di un notum secolarizzato, lontano dalla fede e dalla capacità di amare. Tutto dipende dalluomo, ammonisce il Vescovo dIppona: bene e male, merito e demerito. Uno scritto a metà tra la saggistica e la dissertazione. Tanti i filosofi, i teologi e i pensatori chiamati in aiuto da Francesco: un dialogo continuo oltre i confini del tempo. Tante le riflessioni e le domande su Dio, gli uomini, la fede e la ragione.



Un libro che fa pensare, che fa riflettere anche sul mondo di oggi, diviso comè tra guerra e pace, tra verità e mezze verità, tra povertà e ricchezza sfrenata. Sfogliando le pagine di questo saggio, dove vite vissute, teologia e filosofia si intrecciano, si riflette sulle grandi questioni che si presentano sotto gli occhi di tutti. La mente, capitolo dopo capitolo, si collega necessariamente ai giorni nostri: ci si ferma per riflettere, il pollice segna le pagine, si prende fiato e tempo, mentre man mano si guarda con occhi diversi la nostra esistenza, e ci si accorge, aiutati dai fini ragionamenti, di unumanità stanca, incapace di ergersi verso linfinito, dove fede e ragione si annullano. Per certi versi ci si arrende a un modernismo o a un postmodernismo che porta ad abbracciare, senza farsi molte domande, unintelligenza artificiale senza sentimenti, senza cuore; una creatura lontana dallumanesimo che tanto ha plasmato le società e parte del nostro tempo, lontana dalla fede, qualunque essa sia, quella fede fatta di umiltà, capace di misurarsi con gli uomini e linfinito.



Una contrapposizione che si manifesta giorno dopo giorno in tutta la sua drammaticità. Un uomo che getta la maschera, lontano da quella illuminazione agostiniana fatta di spiritualità e luce, i germi della felicità. La salvezza come la verità sembrano sempre più compromesse senza la ragione e la fede, senza quel rapporto ancestrale tra carne, sangue e spirito. Se letto con attenzione, il libro mostra il cammino che stiamo facendo, ci svela pregi e difetti di ieri e di oggi, ma allo stesso tempo ci mostra nuovi orizzonti, richiamando con voce decisa donne e uomini a riprendere le redini dellesistenza, unesistenza necessariamente fatta di fede e ragione.



Una limpida teoresi, quella di Francesco Maiuri, che si articola intorno a precisi concetti: la presenza in Agostino di un innatismo moderato in chiave trascendentale; lelaborazione della teoria del ponte gnoseologico che basa sullintuizione la certezza dellessere contingente e trascendente; la divisione di unontologia teologica in causale ed effettuale, che introduce il lettore alla gnoseologia dellamore. Tutto è sostenuto da unampia introduzione sulle forze fondamentali di questo viatico intellettuale: lintreccio di fides e ratio, che, lette in unottica ermeneutica e gadameriana, alla luce dellintero pensiero filosofico, anche posteriore ad Agostino, offrono quella sinfonia, mai disarmonica, tra mente e cuore, per conoscere quelle ragioni che la ragione non conosce.



Resta da giustificare come una tale opera sia stata scritta da un liceale nel pieno della sua adolescenza. Lautore risponde con una frase agostiniana di Julien Green: «Finché si è inquieti, si può star tranquilli!».



Vincenzo Diego

