Una ricerca condotta nellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, appena pubblicata sullautorevole rivista scientifica internazionale American journal of reproductive immunology, ha evidenziato che la sindrome di Behçet non peggiora durante la gravidanza e non aumenta il rischio di complicanze per madre e bambino.



La malattia di Behçet è una malattia rara, con unincidenza che in Italia varia tra circa quattro e sedici casi ogni 100mila abitanti, e che colpisce principalmente giovani adulti tra i venti e i quarant'anni, nel pieno della loro età fertile. Grazie a un studio condotto nell'ospedale San Carlo di Potenza, dal team specialistico della Reumatologia, diretto dalla dottoressa Angela Padula, in collaborazione con la Ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Sergio Schettini, è stato analizzato, nella più ampia casistica italiana sinora pubblicata, il rapporto tra la malattia di Behçet e gravidanza.



La ricerca ha mostrato che durante la gestazione la malattia tende a mantenere un andamento stabile: solo nel 16 per cento dei casi si sono registrate riacutizzazioni, per lo più di lieve entità e gestibili farmacologicamente. Gli esiti materni e neonatali si sono rivelati sovrapponibili a quelli della popolazione generale, senza complicanze significative né decessi.



La pubblicazione su una rivista scientifica di rilievo internazionale  dichiara il direttore generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera  è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità ospedaliera. Rappresenta il riconoscimento del valore della ricerca clinica dellAor e della sua capacità di coniugare scienza, umanità e innovazione. Questo studio dà un messaggio di speranza e di fiducia alle donne con malattie croniche rare, che oggi possono affrontare la maternità con maggiore consapevolezza e sicurezza.



Il rapporto tra la malattia di Behçet e la gravidanza è complesso - ha spiegato la dottoressa Padula - poiché molte pazienti temono che la condizione possa influenzare negativamente il loro desiderio di maternità. È importante un confronto aperto con il reumatologo per pianificare al meglio la gravidanza.



Le principali paure - ha aggiunto il dottor Schettini - riguardano il rischio di complicanze come aborti, parto prematuro o peggioramento dei sintomi. Sebbene la malattia possa comportare rischi di riacutizzazioni o complicanze, con una gestione adeguata e un monitoraggio medico accurato, molte di loro riescono a vivere una gravidanza tranquilla.



Il reumatologo Pietro Leccese e la ginecologa Assunta Iuliano insieme alla biologa Maria Carmela Padula, che hanno avuto un ruolo centrale nella conduzione dello studio, aggiungono che il risultato più rilevante è che la gravidanza non sembra aggravare landamento della Malattia di Behçet e che non sono state riscontrate complicanze materno-fetali specifiche legate alla malattia.



Il lavoro pubblicato sullAmerican journal of reproductive immunology consolida il ruolo dellAzienda ospedaliera San Carlo quale Centro di riferimento nazionale per la ricerca clinica reumatologica e per la tutela della salute della donna, rafforzando limpegno costante nella promozione di studi multicentrici e nella formazione di équipe