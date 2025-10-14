HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

ASM rafforza lorganico: 47 nuove assunzioni

14/10/2025

Prosegue il percorso di potenziamento del personale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). Da agosto ad oggi, infatti, lAzienda, nonostante il periodo estivo, tra agosto e settembre ha completato le procedure di assunzione per 47 nuovi professionisti della sanità: 14 medici, 13 operatori socio-sanitari e tecnici e 20 tra infermieri, ostetriche e tecnici sanitari.
Un impegno importante che conferma la volontà dellASM di rafforzare i servizi ospedalieri e territoriali, migliorare lassistenza ai cittadini e garantire la continuità delle cure.
Queste assunzioni  afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo  rappresentano un passo significativo per sostenere il lavoro dei nostri operatori e per offrire ai cittadini una sanità sempre più vicina, efficiente e umana.
La firma degli ultimi contratti di assunzione avverrà mercoledì 15 ottobre alle ore 11:00, alla presenza del Direttore Generale Friolo e dellAssessore alla Sanità, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico.
Il rafforzamento degli organici rappresenta un segnale concreto dellimpegno della Regione Basilicata per garantire una sanità più forte e vicina ai cittadini. Con queste nuove assunzioni sosteniamo non solo il diritto alla salute, ma anche la valorizzazione del personale sanitario, che costituisce la risorsa più preziosa del nostro sistema sanitario, dichiara lAssessore alla Sanità, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
14/10/2025 - Basilicata: a Maratea recuperati 60 kg di reti fantasma con Plastic Free

Un tratto di mare ha ritrovato sabato 11 ottobre un po della sua libertà grazie alla prima iniziativa Plastic Free dedicata al recupero delle reti fantasma a Maratea, in provincia di Potenza. Levento si è svolto con il supporto delle imprese di pesca locali, delle associaz...-->continua
14/10/2025 - La gravidanza è possibile anche con la sindrome di Behçet

Una ricerca condotta nellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, appena pubblicata sullautorevole rivista scientifica internazionale American journal of reproductive immunology, ha evidenziato che la sindrome di Behçet non peggiora durante la gra...-->continua
14/10/2025 - ASM rafforza lorganico: 47 nuove assunzioni

Prosegue il percorso di potenziamento del personale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). Da agosto ad oggi, infatti, lAzienda, nonostante il periodo estivo, tra agosto e settembre ha completato le procedure di assunzione per 47 nuovi professionisti ...-->continua
13/10/2025 - Il fermento lucano negli anni di Leone XIII nel nuovo libro di Mario Golia

Un Mezzogiorno dinamico e vitale, che, tra la fine dellOttocento e i primi anni del Novecento, mostra una straordinaria voglia di riscatto e rinnovamento: è questo, in estrema sintesi, il volto che emerge dal saggio storico di Mario Golia dal titolo -->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo