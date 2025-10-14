|
|ASM rafforza lorganico: 47 nuove assunzioni
14/10/2025
|Prosegue il percorso di potenziamento del personale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). Da agosto ad oggi, infatti, lAzienda, nonostante il periodo estivo, tra agosto e settembre ha completato le procedure di assunzione per 47 nuovi professionisti della sanità: 14 medici, 13 operatori socio-sanitari e tecnici e 20 tra infermieri, ostetriche e tecnici sanitari.
Un impegno importante che conferma la volontà dellASM di rafforzare i servizi ospedalieri e territoriali, migliorare lassistenza ai cittadini e garantire la continuità delle cure.
Queste assunzioni afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo rappresentano un passo significativo per sostenere il lavoro dei nostri operatori e per offrire ai cittadini una sanità sempre più vicina, efficiente e umana.
La firma degli ultimi contratti di assunzione avverrà mercoledì 15 ottobre alle ore 11:00, alla presenza del Direttore Generale Friolo e dellAssessore alla Sanità, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico.
Il rafforzamento degli organici rappresenta un segnale concreto dellimpegno della Regione Basilicata per garantire una sanità più forte e vicina ai cittadini. Con queste nuove assunzioni sosteniamo non solo il diritto alla salute, ma anche la valorizzazione del personale sanitario, che costituisce la risorsa più preziosa del nostro sistema sanitario, dichiara lAssessore alla Sanità, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico.
|
