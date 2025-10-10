È il momento di nuova musica per il giovane artista Vinse, e proprio oggi 10 ottobre esce il suo nuovo singolo dal titolo Un altro sguardo, un brano molto importante per il suo percorso artistico,

che parla di un amore in silenzio, un amore spontaneo, un amore che non ha bisogno di parole ma solo di sguardi. Dalle sonorità pop/rap Vinse vuole portarci nel suo mondo attraverso delle frasi

molto profonde che colpiscono lanimo e che fanno sì che chiunque possa immedesimarsi nella sua musica. Questo brano segue UNDERGROUND un altro brano molto importante che questestate il giovane artista ha portato in giro per la Basilicata e per la Calabria. Ma le sorprese non sono finite qui, perché Vinse ha tanta nuova musica in pentola da farci ascoltare e tante altre sorprese. Un altro sguardo è stato prodotto da Francesco Matera in arte TheSwitch ed è stato mixato e masterizzato

da Valerio Cecchi in arte Memory, mentre la copertina è stata realizzata da Niccolò Marcone in arte Bisesto. Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.