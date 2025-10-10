|
|Vinse torna con 'Un altro sguardo': il nuovo singolo tra pop e rap
|È il momento di nuova musica per il giovane artista Vinse, e proprio oggi 10 ottobre esce il suo nuovo singolo dal titolo Un altro sguardo, un brano molto importante per il suo percorso artistico,
che parla di un amore in silenzio, un amore spontaneo, un amore che non ha bisogno di parole ma solo di sguardi. Dalle sonorità pop/rap Vinse vuole portarci nel suo mondo attraverso delle frasi
molto profonde che colpiscono lanimo e che fanno sì che chiunque possa immedesimarsi nella sua musica. Questo brano segue UNDERGROUND un altro brano molto importante che questestate il giovane artista ha portato in giro per la Basilicata e per la Calabria. Ma le sorprese non sono finite qui, perché Vinse ha tanta nuova musica in pentola da farci ascoltare e tante altre sorprese. Un altro sguardo è stato prodotto da Francesco Matera in arte TheSwitch ed è stato mixato e masterizzato
da Valerio Cecchi in arte Memory, mentre la copertina è stata realizzata da Niccolò Marcone in arte Bisesto. Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.
