Domenica 28 settembre, Rionero in Vulture ha vissuto un momento di profonda emozione e orgoglio collettivo con linaugurazione del Museo della Civiltà Rurale, nuovo polo culturale dedicato alla memoria, alla tradizione e allidentità contadina del territorio. Il museo trova spazio al piano terra del già esistente Museo del Brigantaggio, ampliando così lofferta culturale della città con un percorso espositivo che racconta la vita rurale in tutte le sue sfaccettature.

Un museo della comunità, per la comunità.

Il progetto è nato dal desiderio di conservare e valorizzare un patrimonio immateriale che rischiava di andare perduto: la cultura contadina, con i suoi strumenti, riti, saperi e storie. Ogni oggetto in mostra  dagli antichi attrezzi da lavoro agli utensili domestici  è stato donato spontaneamente da cittadini di Rionero, testimoniando un forte senso di appartenenza e di memoria condivisa. Non un semplice allestimento, ma un autentico libro di memorie collettivo che dà voce alle generazioni passate.

Fondamentale per la realizzazione delliniziativa è stato il lavoro sinergico della Pro Loco di Rionero, che ha coordinato la raccolta dei materiali e condotto unintensa attività di ricerca storica, grazie al prezioso contributo di volontari e studiosi. Lallestimento museale, curato con sensibilità e rigore scientifico dai professori Rosa Preziuso e Cristian Strazza, accompagna il visitatore in un percorso immersivo attraverso i luoghi e i tempi della vita rurale: dal lavoro nei campi alla quotidianità domestica, dalla tradizione orale al cibo, dalla fatica al senso di comunità.

Uninaugurazione partecipata, un progetto condiviso.

Levento inaugurale ha visto la presenza delle principali autorità civili e religiose del territorio: il Sindaco di Rionero in Vulture, lAssessore Donatello Pinto, il Presidente UNPLI Basilicata Vito Sabia, e il Parroco Don Rocco Di Pierro. Interventi che hanno sottolineato il valore del museo come luogo di dialogo intergenerazionale e come punto di riferimento per la valorizzazione dellidentità locale.

Un ponte tra passato e futuro.

Il Museo della Civiltà Rurale rappresenta un punto di partenza per nuove iniziative volte alla tutela e alla trasmissione del patrimonio culturale del Vulture. È un invito rivolto a tutti  cittadini, scuole, visitatori  a riscoprire le proprie radici e a costruire un futuro consapevole della propria storia.

Il museo è ora aperto al pubblico e visitabile secondo gli orari del Museo del Brigantaggio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Rionero.