HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Rionero inaugurato il Museo della Civiltà Rurale

29/09/2025

Domenica 28 settembre, Rionero in Vulture ha vissuto un momento di profonda emozione e orgoglio collettivo con linaugurazione del Museo della Civiltà Rurale, nuovo polo culturale dedicato alla memoria, alla tradizione e allidentità contadina del territorio. Il museo trova spazio al piano terra del già esistente Museo del Brigantaggio, ampliando così lofferta culturale della città con un percorso espositivo che racconta la vita rurale in tutte le sue sfaccettature.
Un museo della comunità, per la comunità.
Il progetto è nato dal desiderio di conservare e valorizzare un patrimonio immateriale che rischiava di andare perduto: la cultura contadina, con i suoi strumenti, riti, saperi e storie. Ogni oggetto in mostra  dagli antichi attrezzi da lavoro agli utensili domestici  è stato donato spontaneamente da cittadini di Rionero, testimoniando un forte senso di appartenenza e di memoria condivisa. Non un semplice allestimento, ma un autentico libro di memorie collettivo che dà voce alle generazioni passate.
Fondamentale per la realizzazione delliniziativa è stato il lavoro sinergico della Pro Loco di Rionero, che ha coordinato la raccolta dei materiali e condotto unintensa attività di ricerca storica, grazie al prezioso contributo di volontari e studiosi. Lallestimento museale, curato con sensibilità e rigore scientifico dai professori Rosa Preziuso e Cristian Strazza, accompagna il visitatore in un percorso immersivo attraverso i luoghi e i tempi della vita rurale: dal lavoro nei campi alla quotidianità domestica, dalla tradizione orale al cibo, dalla fatica al senso di comunità.
Uninaugurazione partecipata, un progetto condiviso.
Levento inaugurale ha visto la presenza delle principali autorità civili e religiose del territorio: il Sindaco di Rionero in Vulture, lAssessore Donatello Pinto, il Presidente UNPLI Basilicata Vito Sabia, e il Parroco Don Rocco Di Pierro. Interventi che hanno sottolineato il valore del museo come luogo di dialogo intergenerazionale e come punto di riferimento per la valorizzazione dellidentità locale.
Un ponte tra passato e futuro.
Il Museo della Civiltà Rurale rappresenta un punto di partenza per nuove iniziative volte alla tutela e alla trasmissione del patrimonio culturale del Vulture. È un invito rivolto a tutti  cittadini, scuole, visitatori  a riscoprire le proprie radici e a costruire un futuro consapevole della propria storia.
Il museo è ora aperto al pubblico e visitabile secondo gli orari del Museo del Brigantaggio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Rionero.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
29/09/2025 - A Rionero inaugurato il Museo della Civiltà Rurale

Domenica 28 settembre, Rionero in Vulture ha vissuto un momento di profonda emozione e orgoglio collettivo con linaugurazione del Museo della Civiltà Rurale, nuovo polo culturale dedicato alla memoria, alla tradizione e allidentità contadina del territorio. Il museo trova ...-->continua
29/09/2025 - 22^ edizione del Premio Pro Loco UNPLI Basilicata

La 22^ edizione del Premio Pro Loco UNPLI Basilicata si è caratterizzata per lalto valore umano e sentimentale di tutte le persone premiate, professionisti e artisti che si distinguono per impegno e determinazione nella promozione trasversale del territorio l...-->continua
29/09/2025 - Coppola torna alle origini: casting aperti in Basilicata e Calabria per il nuovo film

Nuove opportunità per aspiranti attori e comparse arrivano dal Sud Italia: sono infatti aperti in Basilicata e Calabria i casting per ruoli secondari e figurazioni nel nuovo film diretto da Francis Ford Coppola. Le riprese, previste tra la fine del 2025 e lin...-->continua
29/09/2025 - Pino Anzalone: il ricordo e l'esempio nell'anniversario della scomparsa

Il 30 settembre si commemora l'anniversario della scomparsa di Pino Anzalone, stimato giornalista lucano. La famiglia lo ricorda a quanti ne hanno apprezzato l'impegno e la serietà professionale e, per mantenere viva la sua memoria, sarà celebrata una Messa di...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo