Nuove opportunità per aspiranti attori e comparse arrivano dal Sud Italia: sono infatti aperti in Basilicata e Calabria i casting per ruoli secondari e figurazioni nel nuovo film diretto da Francis Ford Coppola. Le riprese, previste tra la fine del 2025 e linizio del 2026, interesseranno Matera, Bernalda e Montescaglioso, oltre a Reggio Calabria, Cosenza e Scilla. Come riporta il sito specializzato Casting News: Il premio Oscar, autore di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, ha scelto il Sud Italia per ambientare la sua nuova produzione, un progetto di respiro internazionale che lo riporta simbolicamente alle sue origini lucane. A Matera, Palazzo Malvinni Malvezzi diventerà una delle location principali, mentre ulteriori sequenze verranno realizzate in Calabria, a conferma dellattenzione del regista verso luoghi ricchi di storia e identità.