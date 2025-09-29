|
|
|Coppola torna alle origini: casting aperti in Basilicata e Calabria per il nuovo film
29/09/2025
|Nuove opportunità per aspiranti attori e comparse arrivano dal Sud Italia: sono infatti aperti in Basilicata e Calabria i casting per ruoli secondari e figurazioni nel nuovo film diretto da Francis Ford Coppola. Le riprese, previste tra la fine del 2025 e linizio del 2026, interesseranno Matera, Bernalda e Montescaglioso, oltre a Reggio Calabria, Cosenza e Scilla. Come riporta il sito specializzato Casting News: Il premio Oscar, autore di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, ha scelto il Sud Italia per ambientare la sua nuova produzione, un progetto di respiro internazionale che lo riporta simbolicamente alle sue origini lucane. A Matera, Palazzo Malvinni Malvezzi diventerà una delle location principali, mentre ulteriori sequenze verranno realizzate in Calabria, a conferma dellattenzione del regista verso luoghi ricchi di storia e identità.
archivio
|ALTRE NEWS
|29/09/2025 - Coppola torna alle origini: casting aperti in Basilicata e Calabria per il nuovo film
Nuove opportunità per aspiranti attori e comparse arrivano dal Sud Italia: sono infatti aperti in Basilicata e Calabria i casting per ruoli secondari e figurazioni nel nuovo film diretto da Francis Ford Coppola. Le riprese, previste tra la fine del 2025 e linizio del 2026, ...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Pino Anzalone: il ricordo e l'esempio nell'anniversario della scomparsa
Il 30 settembre si commemora l'anniversario della scomparsa di Pino Anzalone, stimato giornalista lucano. La famiglia lo ricorda a quanti ne hanno apprezzato l'impegno e la serietà professionale e, per mantenere viva la sua memoria, sarà celebrata una Messa di...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Race for the Cure 2025: Matera protagonista della prevenzione del tumore al seno
Si è conclusa con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km la tre giorni dedicata a salute, sport, solidarietà e cultura organizzata dal Comitato Basilicata di Komen Italia a Matera. Superando i 6.000 partecipanti, ledizione 2025 della Race for ...-->continua
|
|
|28/09/2025 - Giornata Nazionale della Donazione e del Trapianto di Organi: AIDO Senise presente a Episcopia
Il 27 e il 28 settembre 2025 è stata celebrata in tutta Italia la 26ª Giornata Nazionale della donazione e del trapianto di organi.
Nella giornata di domenica 28 settembre, una rappresentanza del gruppo comunale AIDO di Senise, che conta iscritti dall...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV