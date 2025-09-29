HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Race for the Cure 2025: Matera protagonista della prevenzione del tumore al seno

29/09/2025

Si è conclusa con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km la tre giorni dedicata a salute, sport, solidarietà e cultura organizzata dal Comitato Basilicata di Komen Italia a Matera. Superando i 6.000 partecipanti, ledizione 2025 della Race for the Cure ha riportato lattenzione sulla prevenzione del tumore al seno e sui corretti stili di vita, dando il via alla campagna nazionale La prevenzione è il nostro capolavoro. Grazie alla partnership con il Ministero della Cultura, gli iscritti potranno visitare gratuitamente musei e luoghi della cultura per tutto ottobre.

Il Villaggio della Salute, allestito al Parco del Castello, ha offerto oltre 200 prestazioni mediche tra visite senologiche, ginecologiche, psiconcologiche e consulenze nutrizionali, oltre a numerose attività sportive e laboratori per bambini. Grande la partecipazione delle scuole con oltre 1.500 studenti, e delle donne in rosa che hanno aperto la manifestazione sotto larco di partenza.

Il Comitato Basilicata proseguirà le iniziative sul territorio e nelle scuole, mentre tutti i fondi raccolti saranno destinati a progetti concreti per la prevenzione e il sostegno alle donne colpite dalla malattia.



