Giornata Nazionale della Donazione e del Trapianto di Organi: AIDO Senise presente a Episcopia

28/09/2025

Il 27 e il 28 settembre 2025 è stata celebrata in tutta Italia la 26ª Giornata Nazionale della donazione e del trapianto di organi.

Nella giornata di domenica 28 settembre, una rappresentanza del gruppo comunale AIDO di Senise, che conta iscritti dall'intero comprensorio, è stato presente a Episcopia in occasione della Peregrinatio della Reliquia di San Carlo Acutis (pezzetti di capelli).

La figura di Carlo Acutis è associata ad AIDO per la sua profonda sensibilità verso la donazione e lamore verso il prossimo. Sebbene non esista un legame diretto tra San Carlo Acutis e AIDO, la sua spiritualità e il suo esempio si allineano perfettamente con i principi di solidarietà e di donazione di sé, alla base della missione dellassociazione.


La sua vita, vissuta allinsegna dellamore di Dio e del prossimo, ispira e rafforza i principi di vita donata e di carità che rappresentano il cuore di AIDO.

Dopo la Santa Messa, il presidente del gruppo AIDO di Senise dott. Giuseppe Caggiano, assieme al presidente regionale di AIDO Basilicata, Fabiano Popia, ha presentato lassociazione allassemblea. La presentazione è stata seguita dalla testimonianza diretta di Bernardino Filardi, di Trecchina, che ha ricevuto il trapianto di rene pochi mesi fa e che ha voluto, così, raccontare la sua esperienza come esempio concreto dell'importanza della donazione. A conclusione è stata letta la Preghiera del Donatore.

Lobiettivo della giornata è stato sensibilizzare e ribadire limpegno a favore della donazione, promuovendo il valore del Sì, raccogliendo nuove adesioni e invitando alla riflessione su un tema che può cambiare la vita di molte persone.

Ogni Sì è vita.


Carmela Mele



