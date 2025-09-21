|
|L'Asp partecipa alla Giornata per la prevenzione dellAlzheimer
21/09/2025
|Il 23 settembre 2025, lAzienda Sanitaria di Potenza partecipa alla Giornata per la prevenzione dellAlzheimer. Presso il POD di Venosa dalle ore 8.00 alle ore 14.00, Il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (C.D.C.D.) e il Nucleo Alzheimer del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, allestiscono un info-point con professionisti aziendali per fornire informazioni in merito alla prevenzione, diagnosi precoce, trattamenti delle demenze e presentazione dei Servizi attivi dedicati alle demenze.
Il mese di settembre è dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e sullimportanza di affrontare la malattia a livello sociosanitario ed assistenziale. LAlzheimer e le Demenze non fanno parte dellinvecchiamento fisiologico ma rappresentano vere patologie con effetti devastanti per chi ne è colpito, per le famiglie e per la società.
LAzienda Sanitaria di Potenza per far fronte a tale problematica, da 25 anni ha attivato, presso il POD di Venosa, un ambulatorio dedicato alle demenze attualmente denominato C.D.C.D. Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (ex UVA Unità di Valutazione Alzheimer) e più nello specifico nella UOC Centro Integrato Medicina dellInvecchiamento (Ce.I.M.I.). Tale Centro nel 2000 è stato individuato dalla Regione Basilicata per la prescrizione di farmaci Ache-I prima e Memantina poi, (insieme al CDCD dellAOR San Carlo e quello dellOsp. Madonna delle Grazie di Matera, ex Progetto Cronos) - e da 10 anni il Nucleo Alzheimer primo e al momento unico Centro Alzheimer pubblico in Basilicata. Nel corso degli anni la gestione delle demenze nel C.D.C.D. e nel Nucleo Alzheimer ha visto consolidarsi un approccio multidisciplinare con geriatri, neurologi, internisti, pneumologi, infermieri, neuropsicologi, terapisti occupazionali e OSS opportunamente formati.
Settembre è il World Alzheimer Month dichiara il dott. Luigi D Angola Direttore Sanitario dellASP - è, questa, loccasione per sottolineare la necessità di focalizzare lattenzione sul tema della prevenzione di questa malattia che, al di là degli aspetti prettamente clinici, costituisce un problema di carattere sociale che coinvolge le famiglie dei pazienti unitamente a tutti gli ambiti del sociale per tutte le ricadute anche in termini di costi. E, questo il momento per porre laccento sulla necessità di sensibilizzare sullAlzheimer tanto quanto su altri tipi di demenza a fronte della particolare complessità e delicatezza del tema delle demenze per le implicazioni di carattere non solo sanitario ma anche sociale, relazionale e, non da ultimo, anche culturale. Il problema delle demenze ha, storicamente, costituito argomento di attenzione per lASP proprio in ragione del fatto che coinvolge la persona malata, la sua famiglia, le reti informali, i servizi pubblici, il mondo del volontariato e lintera comunità. In questa ottica lASP si rafforza nellorientamento a potenziare le strutture aziendali e, in particolare, del POD di Venosa, impegnate nella presa in carico dei pazienti affetti da questa specifica patologia e delle famiglie. Preme sottolineare che per la nostra azienda, che nel prossimo futuro dovrà impegnarsi sul potenziamento della sanità territoriale e dellintegrazione socio-sanitaria, quello delle demenze costituisce ambito specifico ed elettivo di intervento in cui si concretizza lattenzione al paziente fragile e vulnerabile, a più alto rischio di marginalizzazione. Di pari, il sostegno alle famiglie ed ai caregiver implica una più forte strutturazione dellintegrazione socio-sanitaria per la più sostanziale presa in carico anche dei bisogni sociali connessi alla gestione di questa specifica patologia.
Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (C.D.C.D.) è una struttura clinica focalizzata sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle diverse forme di demenza; utilizza un approccio multidimensionale e multidisciplinare e si occupa della presa in carico della persona con demenza e/o con iniziali difficoltà cognitive, gestisce il percorso di diagnosi e cura, pianifica momenti di follow up, definisce la terapia farmacologica e non farmacologica più appropriata, orienta la persona con demenza e la famiglia verso la rete dei servizi esistenti sul territorio (Centri Diurni, Residenze Sanitarie Assistenziali, Nuclei Alzheimer), in stretto collegamento con il Medico di Medicina Generale.
Particolare attenzione viene posta alla prevenzione e al riconoscimento della fase precoce anche per eventuale utilizzo ed in maniera tempestiva di terapie innovative; i disturbi di memoria, attenzione, disorientamento e sintomi neuropsichiatrici (depressione, ansia, apatia e agitazione) richiedono sempre approfondimenti specialistici.
Laccesso al C.D.C.D. è garantito con prenotazione delle visite al CUP regionale (800814814) o presso gli sportelli territoriali dellASP con prescrizione rilasciata dal MMG.
Il Nucleo Alzheimer ha lo scopo di assicurare la migliore qualità di vita possibile al paziente e alle famiglie che vivono langoscia del non più riconoscere, accettare, saper accudire il proprio familiare in una fase della loro malattia nella quale si manifestano dei disturbi psicocomportamentali (aggressività, agitazione, wondering, allucinazioni.) che ne rendono difficoltosa la gestione a domicilio.
Il Nucleo prevede una struttura residenziale h24 con 10 posti letto ed un centro semiresidenziale Diurno (dalle 9.00 alle 18,30) con 10 posti.
La proposta di accesso con precisazione della tipologia di servizio scelto (residenziale/semiresidenziale), viene effettuata dal MMG del paziente su segnalazione:
del familiare/care giver,
dellassistente sociale del comune
dello specialista ospedaliero
Laccesso è consentito in seguito a Valutazione a cura della UVI (Unità di Valutazione Integrata). La domanda va compilata su apposito Modulo reperibile direttamente al Centro oppure sul sito aziendale ASP (voce: modulo di accesso al centro Alzheimer) e può essere consegnato personalmente presso la reception del Nucleo Alzheimer oppure attraverso e-mail allindirizzo: centro.alzheimer@aspbasilicata.it
Al termine del percorso diagnostico viene rilasciata specifica documentazione clinica che, qualora necessario, potrà essere utilizzata anche per linoltro allINPS della richiesta di valutazione del grado di invalidità, per l'attivazione dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 e per lattivazione delliter per lindividuazione delle figura dellamministratore di sostegno per coloro si trovino impossibilitati a provvedere alla cura dei propri interessi.
Le persone affette da demenza nel mondo sono circa 57,4 milioni e altre 59 milioni di persone presentano un MCI - Mild Cognitive impariment; si stima inoltre che saranno circa 150 milioni entro il 2050.
Dai dati del Report Nazionale dellOsservatorio Demenze dellISS relativo agli anni 2021-2023 in Italia sono censiti circa 1.126.961 persone con demenza (di cui 600.000 circa con M. di Alzheimer) e 952.101 persone con MCI (Mild Cognitive Impairment); il costo annuo della demenza e del MCI per lItalia è stato stimato in 23 miliardi di euro. In Basilicata sono censiti 10.661 casi stimati, pari al 15.9% della popolazione residente over 75 anni al 31.12.2023; i dati statistici prevedono che potrebbero essere più di 15.700 nel 2050.
E fondamentale, pertanto, avere dei servizi dedicati alle demenze in cui il lavoro quotidiano e di équipe aiuti a migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari favorendo luscita dallisolamento emotivo e sociale e il superamento dello stigma delle demenze.
21/09/2025 - L'Asp partecipa alla Giornata per la prevenzione dellAlzheimer
