BTM InterAzioni nel cuore della Basilicata Jonica 20/09/2025 Grande successo per le attività svolte nel cuore della Basilicata Jonica nellambito di BTM Interazioni, il format itinerante di BTM Italia (Business Tourism Management) nato per mettere in connessione diretta il mondo del turismo con il territorio. Tre giornate, dal 17 al 19 settembre, sono state scandite da appuntamenti immersivi per far conoscere il territorio e le sue peculiarità.



Lappuntamento, voluto e sostenuto da APT Basilicata, ha fatto sì che si accendessero i riflettori sulla costa jonica lucana.



Le InterAzioni di BTM vanno oltre la semplice promozione turistica. Sono strategie fatte con il cuore, tasselli di un mosaico più ampio in cui ogni incastro rappresenta un piccolo grande successo. Ed è quanto accaduto a Policoro, Nova Siri, Rotondella, Metaponto, Bernalda e Pisticci, tappe di un fam trip che ha coinvolto 25 buyer nazionali e internazionali, insieme a tre giornalisti di settore, accompagnati in un tour alla scoperta delle ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dellarea. I partecipanti, provenienti da diversi mercati strategici e aree chiave come Italia, Est Europa, Regno Unito, Austria, Bulgaria e Australia, con specializzazioni che spaziano dal turismo luxury allesperienziale, dal MICE ai viaggi organizzati, sono stati accolti con entusiasmo dalla comunità ospitante.



Ad aprire il giro turistico è stata unescursione in barca a vela lungo la costa, con partenza da Policoro. Momento perfetto, nel pomeriggio del 17 settembre, per dare ai buyer uno speciale benvenuto prima di visitare, in serata, il Museo Archeologico della Siritide.



Il 18 settembre è stata la volta di Rotondella, il Balcone dello Jonio, con un belvedere da cui si gode un panorama mozzafiato con il verde delle colline e il blu del mare che si fra loro restituendo bellissimi scenari sul golfo di Taranto e sul tratto costiera che abbraccia Puglia, Basilicata e Calabria.



La giornata è proseguita con una visita al Museo Numismatico "Nicola Ielpo", dove è stato possibile approfondire la storia della moneta e del territorio attraverso preziose collezioni private.



Successivamente, il gruppo si è diretto al Castello di Torremare, a Bernalda, e ha potuto godere delle esperienze esclusive, oltre che immersive, proposte dallo staff del Museo delle Scienze e del Metaverso. E per un suggestivo tuffo nella storia, non poteva mancare una tappa nel Tempio di Hera con le Tavole Palatine.



La storia della Basilicata è legata anche ad uno dei suoi prodotti simbolo come lAmaro Lucano. Particolarmente apprezzata anche la visita al Museo Essenza Lucano, a Pisticci.



Storia, archeologia, paesaggi, natura, sapori e personaggi: è stato un viaggio emozionale e coinvolgente, volto a stimolare la promozione turistica e culturale della destinazione.



Le InterAzioni sono entrate nel vivo il 19 mattina, con una intensa sessione di incontri B2B, nelle sale del Castello Berlingieri di Policoro. Tangibile e proficuo momento di confronto tra bueyr e 123 fra seller e operatori turistici locali, strategico per favorire nuove collaborazioni e stringere opportunità concrete di business. Il tutto in unottica di crescita e internazionalizzazione dellofferta turistica della Basilicata.



Ultima tappa di questo tour dal forte impatto emotivo, è stato il convegno organizzato il pomeriggio del 19, sempre nelle sale dello storico palazzo, dedicato a tematiche strategiche per levoluzione del comparto turistico, moderato da Mary Rossi, BTM Event Manager.



L'appuntamento, che ha registrato 150 presenze complessive nelle varie sessioni, si è aperto con una cassetta degli attrezzi sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel settore turistico, con focus particolare sulla rivoluzione del front office, l'evoluzione del customer care e l'automatizzazione dei servizi. Non sono mancati approfondimenti su temi strategici come revenue management, nuovi profili di viaggiatori, trend di mercato emergenti e strategie di investimento per un'accoglienza sempre più efficace e attenta alle esigenze di un turismo consapevole.



A seguire, un incontro con esperti del settore e rappresentanti istituzionali con focus su azioni e strumenti concreti per rafforzare l'offerta turistica della Basilicata per renderla sempre più competitiva sui mercati nazionali e internazionali.



Si è parlato di natura e biodiversità intesi come fattori di competitività territoriale, e dellimpiego dei dati per lanalisi e la pianificazione dello sviluppo della destinazione Basilicata.



Esperti a confronto su accessibilità, tutela e pratiche sostenibili con lobiettivo di garantire un futuro al territorio, contribuendo in modo concreto alla sfida contro i cambiamenti climatici e, al contempo, attrarre un turismo orientato a esperienze outdoor rigenerative, capaci di favorire una riconnessione autentica con il paesaggio e con le comunità locali.



Tra gli altri hanno preso parte: Luca Miacola  Ingegnere dellAutomazione, Co-founder Snasto srl: Giacinto Gino Marchionna - Docente di Destination Management e Amministratore di Turismore srl -Direttore APT Basilicata; Rocky Malatesta - Presidente della riserva naturale di Torre Guaceto; Giovanni Pisicchio - Guida GAE, Presidente del CEAS il Carrubo e promotore del progetto camminare per conoscere; Giuseppina Lo Vecchio - Direttore Generale del Dipartimento Attività produttive, al lavoro e servizi alla comunità Regione Basilicata; Margherita Sarli - Direttore APT Basilicata; Mario Romanelli - Sales Director The Data Appeal Company; Roberto Micera - Professore di Marketing Territoriale UNIBAS; Antonello De Santis - Presidente Rete Turismo Italia Jonica; Giovanni Matarazzo - Imprenditore e Presidente Confindustria Turismo Basilicata; Enrico Bianco  Sindaco di Policoro.

Significativa anche la presenza dei media:dieci testate giornalistiche hanno seguito levento.

Infine, nel segno di un connubio vincente tra promozione del territorio e tradizione enogastronomica, la giornata conclusiva è stata impreziosita da momenti conviviali, con una degustazione di prodotti tipici locali offerta da dieci aziende deccellenza del territorio, a cura di BTM Gusto coordinato da Michele Bruno.



Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata: "Lesperienza è una delle principali motivazioni di viaggio, e il format di BTM punta proprio a questo: creare occasioni dincontro con il territorio, favorire relazioni tra persone che si trasformano in scambi B2B e in una conoscenza diretta delle opportunità presenti sul territorio. Come APT, abbiamo scelto di sostenere questo format seguendo una spinta nata dal basso, proveniente da questarea della regione - la costa del Metapontino. Una scelta che riteniamo coerente con le iniziative che, per questanno, abbiamo deciso di attivare, proprio in riferimento alla costa jonica, che da sempre registra numeri importanti in termini di presenze, soprattutto nella stagione estiva. Devo dire che sono soddisfatta dell'entusiasmo che stiamo percependo. Non è ancora il momento dei bilanci, ma certamente iniziative come questa rappresentano unoccasione importante per affrontare temi a noi molto vicini, come la natura e la biodiversità. Suscitare il desiderio di venire in Basilicata attraverso diverse motivazioni è, a mio avviso, fondamentale. In fondo, il nostro lavoro è questo: informare, favorire incontri, sviluppare il prodotto e comunicarlo. In tal senso, ritengo che BTM sia stato un ottimo strumento per farlo".



Nevio DArpa, CEO & Founder BTM Italia: Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto. Questa iniziativa, sostenuta da APT  che ringrazio sentitamente  ha centrato in pieno il suo obiettivo: valorizzare un territorio ancora autentico, ricco di bellezza, cultura e ospitalità. Straordinaria la risposta dei buyer internazionali che hanno particolarmente apprezzato il fam trip, occasione preziosa per vivere in prima persona esperienze autentiche e profonde. L'entusiasmo manifestato dai partecipanti conferma lalto potenziale turistico di questa destinazione. Lo stesso entusiasmo lo abbiamo riscontrato anche tra i numerosi seller presenti alle sessioni B2B. Il networking è stato intenso e di qualità, generando contatti strategici che gettano basi solide per future collaborazioni e per lo sviluppo di concreti flussi turistici incoming. BTM, con le sue InterAzioni, si conferma un efficace facilitatore di incontri professionali e un promotore credibile delle eccellenze italiane sui mercati internazionali. Continueremo a lavorare con passione affinché territori come questo trovino lo spazio che meritano nel panorama turistico globale".

