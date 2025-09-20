La Basilicata partecipa alla grande iniziativa nazionale Il Pranzo della Domenica  Italiani a tavola, promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dallANCI, che domenica 21 settembre 2025 vedrà lItalia intera riunita attorno alle proprie tavole per celebrare la cucina come patrimonio immateriale UNESCO.



In questo contesto, ANCI Basilicata lancia il concorso fotografico Scatta la domenica: il pranzo che unisce la Basilicata, un invito a raccontare con una foto o un breve video la propria domenica a tavola, con la famiglia, gli amici e la comunità. Liniziativa sarà attiva dal 21 settembre al 5 ottobre 2025 e metterà in palio premi legati alla tradizione gastronomica lucana, tra cui una cena per due in un ristorante tipico, un cesto di prodotti locali e un libro di cucina lucana.



«Con questo concorso vogliamo trasformare il pranzo della domenica in una festa condivisa online, celebrando non solo i sapori ma anche i valori di identità e comunità che ci contraddistinguono»  ha dichiarato Gerardo Larocca, presidente di ANCI Basilicata.  «La tavola è il luogo in cui si rafforza il senso di appartenenza e si tramandano le tradizioni: partecipare a questa iniziativa significa valorizzare il cuore autentico della nostra regione dentro un grande progetto nazionale».



Il concorso è aperto a tutti i lucani, grandi e piccoli, che potranno partecipare condividendo il proprio scatto o video su Instagram o Facebook con lhashtag #DomenicaLucana e taggando @ancibasilicata, accompagnando il contenuto con una breve didascalia.



Perché la domenica è ancora più bella se la si racconta: scatta la tua #DomenicaLucana!

