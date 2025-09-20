HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Dalla Basilicata allItalia: cori di Pace dei bambini

20/09/2025

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, domenica 21 settembre alle ore 10:30 presso la sede di Via dei Frassini 102 a Potenza, lassociazione Dalla Basilicata allItalia è lieta di invitare la cittadinanza a un evento speciale che vedrà protagonisti circa quaranta bambini, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, impegnati in un racconto corale e musicale dedicato alla Pace.

Un momento di profonda sensibilità e partecipazione, reso ancora più significativo dalla presenza delle Garanti regionali della disabilità e dellinfanzia, figure istituzionali che da sempre si battono per i diritti dei più piccoli e delle persone con fragilità. La loro partecipazione conferma limportanza di costruire ponti di dialogo e inclusione, partendo proprio dai bambini.

Il gruppo dei giovani protagonisti è composto principalmente da alunni dellIstituto Comprensivo Milani - Leopardi, provenienti dai plessi Albini, Stigliani e Leopardi. Attraverso canti, parole e gesti, i bambini daranno voce ai loro sogni di pace, in unatmosfera di gioia, rispetto e condivisione. Unoccasione per riflettere, emozionarsi e celebrare insieme il valore universale della Pace.



ALTRE NEWS

