|Dai laboratori di Acerenza al Vaticano: la 'Resurrezione della Pace'
15/09/2025
|Unopera darte nata nel cuore della Basilicata ha rappresentato il culmine simbolico delludienza concessa da Papa Leone XIV alle Pro Loco Unpli dItalia, lo scorso 10 settembre nella Sala Nervi. Accanto alla grande emozione istituzionale per un evento storico, ciò che resta è il valore di un manufatto artistico che porta con sé leccellenza artigiana e la spiritualità del territorio lucano.
La scultura bronzea, intitolata Resurrezione della Pace, è stata interamente plasmata e fusa nel laboratorio artigianale di Antonio e Mario Saluzzi ad Acerenza, un vero e proprio scrigno di saperi tradizionali dove prende forma larte. Commissionata dal Presidente Nazionale Unpli, Antonino La Spina, per loccasione, lopera è stata consegnata nelle mani del Santo Padre come dono carico di significato.
Il capolavoro dei fratelli Saluzzi raffigura un Cristo Risorto colto nel momento in cui, ergendosi, sorregge il mondo. In unallegoria di potente immediatezza, allinterno del globo prende vita lUNPLI stessa, con la sua vasta rete di associati che, uniti, levano un corale e commovente invocazione per la Pace.
Non si tratta semplicemente di un dono, ma di un gesto dal profondo valore civile e spirituale. Lopera incarna perfettamente la missione delle Pro Loco: sorreggere le comunità, ridare vita alle tradizioni e farsi portavoce di un messaggio di speranza che parte dal basso, dai borghi e dalle città dItalia. La Resurrezione della Pace è dunque il simbolo tangibile di unItalia minore, fatta di volontariato e artefici di bellezza, che dalla sua periferia artistica sa lanciare un messaggio universale.
Un momento indimenticabile, quindi, che ha visto leccellenza artigiana di Acerenza e limpegno dellintera rete Unpli consegnarsi idealmente nelle mani del Pontefice, portando con sé la voce di migliaia di comunità e la maestria di un territorio che non smette di creare bellezza.
